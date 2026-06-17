I Carabinieri di Ancona effettuano un arresto per droga ed una denuncia per truffa online

ANCONA – Prosegue senza sosta l’attività di controllo e repressione dei reati da parte dei Carabinieri Comando Provinciale di Ancona. Negli ultimi giorni, l’Arma ha messo a segno due importanti risultati operativi, dimostrando ancora una volta la propria capacità di contrastare le diverse forme di illegalità, dallo spaccio di sostanze stupefacenti fino alle sempre più insidiose e frequenti frodi digitali.

I militari della Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima hanno dato esecuzione a un ordine di sospensione cautelare della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con contestuale ordine di carcerazione, nei confronti di un 25enne del posto, già noto alle forze di polizia. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona in seguito a una mirata attività preventiva dei militari dell’Arma che qualche giorno prima, avevano sorpreso l’uomo in possesso di 10 grammi di cocaina. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona-Montacuto. Sul fronte del contrasto ai reati informatici, l’attività investigativa non è stata da meno.

I militari della Stazione Carabinieri di Ancona-Brecce Bianche, a conclusione di accurate indagini, hanno deferito in stato di libertà un 19enne, residente fuori regione e già gravato da precedenti di polizia, resosi responsabile di una truffa online. L’indagato aveva orchestrato un raggiro pubblicando un falso annuncio economico su internet per la vendita di un frigorifero. Carpita la fiducia di un cittadino anconetano, si era fatto versare tramite bonifico bancario una somma di quasi 350 euro, per poi sparire nel nulla senza consegnare la merce.

L’efficace lavoro di tracciamento e indagine svolto dai Carabinieri ha consentito di smascherare l’autore del reato, deferendolo in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Questi recenti interventi confermano la costante presenza sul territorio dell’Arma dei Carabinieri e il massimo sforzo investigativo profuso quotidianamente a presidio della legalità, non solo per prevenire i reati predatori e legati agli stupefacenti, ma anche per tutelare i cittadini dalle frodi che si consumano attraverso la rete.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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