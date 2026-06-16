Le Pro Loco delle Marche protagoniste a Jesi

JESI – Si è svolta presso l’Hotel Federico II di Jesi, l’Assemblea Annuale delle Pro Loco Marchigiane, promossa da Unpli Marche APS. Una giornata partecipata e densa di contenuti, che ha visto la presenza di autorità regionali, nazionali e comunitarie, culminata nell’atteso intervento dell’Avv. Gabriele Sepio sulle novità fiscali 2026 per gli Enti del Terzo Settore.

I lavori sono stati aperti dal Presidente Regionale Marco Silla, affiancato dal Consiglio di Unpli Marche, con un saluto rivolto ai soci e alle autorità intervenute. A fare gli onori di casa è stata l’assessore del Comune di Jesi Paola Lenti, il cui intervento ha dato avvio a una serie di contributi istituzionali che sono andati ben oltre il saluto formale, offrendo spunti concreti e radicati nella realtà delle Pro Loco e delle comunità locali.

Si sono succeduti al microfono Luigino Quarchioni, portavoce del Forum Terzo Settore Marche; l’assessore regionale Tiziano Consoli; il commissario straordinario per la Ricostruzione del Sisma 2016, sen. Guido Castelli; l’assessore regionale Giacomo Bugaro; il parlamentare europeo Carlo Ciccioli; il presidente nazionale Unpli Antonino La Spina. Hanno arricchito ulteriormente il dibattito i rappresentanti degli Ordini dei Dottori Commercialisti delle province di Fermo, Ancona, Macerata e Camerino.

«Il momento più atteso della mattinata – spiegano dall’Unpli Marche – è stato l’intervento dell’Avv. Gabriele Sepio, coordinatore del Tavolo Tecnico Tributario presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La relazione – dedicata alle novità fiscali 2026 per gli Enti del Terzo Settore – ha mantenuto alta l’attenzione della platea per tutta la sua durata, con il relatore che ha risposto puntualmente anche ai quesiti specifici pervenuti in anticipo dai delegati. Nel corso del suo intervento, Sepio ha più volte sottolineato l’originalità tutta italiana del Terzo Settore, di cui le Pro Loco sono parte integrante e qualificante. Un riconoscimento che restituisce alle associazioni marchigiane, e ai loro oltre 19.000 volontari Pro Loco, la misura del ruolo che ricoprono nel sistema-Paese».

«Durante l’intervento di Sepio, ha fatto il suo ingresso in sala il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze con delega all’Economia Sociale, l’onorevole Lucia Albano. Il suo contributo – aggiungono dall’Unpli – ha aggiunto un elemento di grande rilievo alla giornata: il sottosegretario Albano ha informato l’assemblea che il “Piano di azione dell’economia sociale” è in fase di definizione e sarà portato all’approvazione del Consiglio dei Ministri, per essere successivamente trasmesso all’Unione Europea. Il sottosegretario ha ribadito con forza un concetto già emerso negli interventi precedenti: le Pro Loco sono custodi di cultura e tradizioni, un patrimonio che nessuna politica economica può permettersi di ignorare».

«La sessione pomeridiana è stata arricchita dall’intervento del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, la cui presenza ha confermato l’attenzione delle istituzioni regionali nei confronti del sistema Pro Loco. I lavori assembleari sono proseguiti con l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, le comunicazioni del presidente regionale, l’aggiornamento sullo stato delle iscrizioni al Runts e sulle novità normative, e l’elezione dei delegati per l’Assemblea Nazionale Unpli del prossimo novembre a Roma. L’Assemblea di Jesi ha confermato la vitalità di un movimento che, nelle Marche, conta 220 associazioni e circa 19.000 volontari. La qualità degli interventi istituzionali, la risposta tecnica di Sepio alle esigenze concrete dei sodalizi e l’annuncio del Piano per l’economia sociale restituiscono a questa giornata un significato che va oltre l’ordinario appuntamento associativo: le Pro Loco sono riconosciute, a tutti i livelli, come pilastro del tessuto comunitario e della promozione territoriale italiana».

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