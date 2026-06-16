Le eccellenze dell’artigianato artistico in mostra ad Ancona

ANCONA – Un percorso che celebra il valore del saper fare e il legame con il territorio in cui nasce. L’artigianalità che si fa arte e i luoghi, le materie prime, la tradizione che ne sono all’origine.

Questo è ‘Ars in Opera’, Mostra esposizione dell’artigianato artistico delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino, inaugurata questa mattina alla presenza del Presidente della Regione Francesco Acquaroli.

Voluta da ANCoS aps e Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino la mostra, una vetrina dedicata alle eccellenze dell’artigianato artistico delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino, sarà ospitata fino a dicembre, negli spazi adiacenti al Centro Direzionale di Confartigianato Ancona, in via Fioretti 2 e visitabile gratuitamente.

In mostra opere e manufatti che raccontano il “saper fare”, dalle raffinate maioliche alla carta, dai pregiati lavori in legno fino a creazioni di oreficeria e bigiotteria artistica che esprimono tradizione, creatività e innovazione. Ad accompagnare i visitatori lungo il percorso, le immagini di un territorio che, dall’entroterra alla costa, ha saputo dare vita e forma a creazioni uniche e, ad oggi, continua a custodire tecniche e saperi che vengono tramandati nelle botteghe rappresentando un valore sociale, economico e turistico straordinario.

Accanto all’esposizione, laboratori esperienziali e dimostrazioni dal vivo condotti dagli artigiani protagonisti della mostra, ai quali ha preso parte anche un nutrito gruppo di ragazzi del Liceo Artistico Mannucci di Ancona. Un’occasione unica per loro, di conoscere da vicino tecniche, materiali e processi creativi che rendono ogni manufatto un pezzo unico. Preziosa, in questo senso, la collaborazione con l’Associazione Amici della Ceramica di Urbania e PIF di Castelfidardo.

“Ars in Opera – spiegano Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino e Giulia Mazzarini, responsabile comparto Artistico – vuole mettere in dialogo cultura, territorio e tradizione attraverso un’esperienza coinvolgente, aperta a cittadini, appassionati, scuole e visitatori interessati a scoprire l’eccellenza artigiana locale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati