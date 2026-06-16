La New Latin Academy Asd pronta a incantare Fano con “La Bella e la Bestia – La Rosa Incantata”

FANO – Estate spesso significa spettacoli, arte, musica e danza. E proprio in questi giorni tantissime realtà sportive e scuole di ballo stanno concludendo i preparativi per il saggio di finale. Una di queste è la scuola New Latin Academy di Fano, che è pronta a salutare la stagione sportiva e artistica con il tradizionale spettacolo di fine anno, un appuntamento ormai atteso da famiglie, appassionati e cittadini. Per l’edizione 2026 la scuola, affiliata ad ASI Comitato Regionale Marche, porterà in scena una grande produzione dal titolo “ La Bella e la Bestia – La Rosa Incantata ”, uno spettacolo capace di unire danza, emozioni e fantasia in una cornice suggestiva e coinvolgente.

Saranno oltre 200 ballerini a salire sul palco dell’Arena BCC di Fano nelle serate del 23 e 24 giugno, dando vita a due ore di spettacolo durante le quali si alterneranno danza classica, danza moderna, hip hop, latino americano e danza aerea. Un vero e proprio viaggio artistico che rappresenta il risultato di un intero anno di lavoro, studio e crescita, condiviso da allievi e insegnanti.

A guidare i diversi gruppi della scuola saranno gli insegnanti che quotidianamente accompagnano gli allievi nel loro percorso formativo: Maria Sole Barboni con il gruppo di latino baby, Eleonora Vespasiani per l’hip hop baby, Elisa Carnaroli con la propedeutica, Noemi Ripanti per la danza aerea baby, Caterina Carloni per la danza classica, Enrico Diamantini con i gruppi di hip hop intermedio e avanzato, Giuseppe Miraglia per la danza moderna e i tessuti aerei intermedio e avanzato, e Mattia Diamantini, responsabile del moderno baby e dei gruppi di latino.

A raccontare l’emozione dell’attesa è proprio Mattia Diamantini, direttore della scuola e regista dello spettacolo: “Non vediamo l’ora di mostrare a tutta la città di Fano il risultato di un anno di impegno, crescita e passione. Ogni allievo ha lavorato con dedizione per rendere questo spettacolo speciale e siamo certi che il pubblico saprà emozionarsi insieme a noi.”

L’edizione 2026 riserverà inoltre una sorpresa speciale. Durante lo spettacolo sarà infatti presente un ospite internazionale, la cui identità rimane ancora top secret e verrà svelata soltanto nei prossimi giorni, aumentando l’attesa attorno a un evento che si preannuncia già ricco di fascino e spettacolarità.

L’appuntamento è quindi fissato per il 23 e 24 giugno all’Arena BCC di Fano, dove la magia de “La Bella e la Bestia – La Rosa Incantata” prenderà vita attraverso il talento, la passione e l’entusiasmo dei giovani artisti della New Latin Academy ASD, pronti a regalare al pubblico due serate indimenticabili.

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