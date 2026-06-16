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Incendio di vegetazione alla periferia di Osimo / VIDEO

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Giu 16, 2026

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle prime ore del pomeriggio per un incendio di vegetazione nella zona di via Recanati.

Sul posto 26 uomini e 10 mezzi dei Vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che hanno coinvolto un campo di grano, arbusti e sterpaglie presenti nella zona.

Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato anche l’elicottero AIB regionale. L’incendio si è avvicinato senza coinvolgere tre abitazioni nelle vicinanze.

Si sono poi svolte le operazioni di bonifica dell’area coinvolta.

QUI SOTTO un video:

 

 

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