A Pergola “Canzoni contro la paura”: musica, informazione e solidarietà per battere la Sclerosi multipla

PERGOLA – Nella splendida cornice del borgo di Montevecchio di Pergola, domenica 21 giugno, dalle 16 in poi, andrà in scena la terza edizione di “Canzoni contro la Paura”.

Una giornata dedicata alla musica, all’informazione e, soprattutto, alla lotta contro la Sclerosi Multipla, promossa dall’Aism Pesaro Urbino, con Pro loco Pergola e Fratte Rosa, circo Montevecchio, Avis Pergola Frontone Serra Sant’Abbondio, Avis San Lorenzo in Campo e Fratte Rosa, Auser Pergola, e i patrocini dei Comuni di Pergola, Fratte Rosa, San Lorenzo e consiglio regionale delle Marche.

Dopo due edizioni ricche di emozioni, Canzoni contro la Paura torna là dove tutto è iniziato, per una terza edizione che si preannuncia ancora più coinvolgente.

Una giornata speciale in cui musica, solidarietà e condivisione si incontrano per sostenere una causa importante e trasformare ogni nota in un gesto concreto di aiuto.

Sul palco si alterneranno artisti provenienti da esperienze e generi musicali differenti, accomunati dalla voglia di mettere il proprio talento al servizio di qualcosa di più grande. Grazie ai due palchi che accompagneranno il ritmo dell’evento, la musica non si fermerà mai: band, solisti e progetti musicali diversi si susseguiranno in un continuo intreccio di suoni, emozioni ed energia.

Dal rock al pop, dall’acustico alle sonorità più coinvolgenti, ogni esibizione contribuirà a creare un’atmosfera unica, fatta di passione, partecipazione e speranza.

Ecco gli artisti che daranno vita alla terza edizione di Canzoni contro la Paura.

CORO G.B. PERGOLESI

LOS NIÑOS HAN CREZIDO

THE GED BAND

MARCO RONCOLATO

4 BROTHERS

FRAMMENTI DI GREI

LELLO (THE FORTUITISSIMI)

BLINDED FOOL

GOGANGA DUO

FLYING BED

EDOARDO GILI E NICOLAS PANDOLFI

LUCA VAGNINI & TARGET BAND

LA LALLI E CUCCA

CIRCUITO FOLK

ALIOSCHKA POLITI

I fondi raccolti saranno utilizzati per coprire le spese organizzative e l’importo restante sarà devoluto ad AISM Sez. Prov.le Pesaro-Urbino, a sostegno delle sue attività. È possibile contribuire prima, durante e dopo l’evento, in contanti oppure tramite bonifico bancario:

Denominazione: Canzoni Contro la Paura

IBAN: IT80 N087 3168 4900 0000 0132 278

Causale: Sostegno all’evento “Canzoni Contro la Paura 2026”

Nota: L’eventuale fattura elettronica (se richiesta) sarà emessa da Pro Loco di Fratte Rosa e Torre San Marco (P.I. 02183090410) che collabora all’evento.

Attivata anche una campagna di raccolta fondi online.https://gofund.me/42b8b26e8

Ulteriori informazioni: pagine social e https://www.canzonicontrolapaura.it/

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