Consegna di onorificenze ai Carabinieri del Comando provinciale di Ancona per il servizio reso alla comunità

ANCONA – Presso la caserma Cortecci di via della Montagnola, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, il Comandante Colonnello Roberto Di Costanzo, nel corso di una cerimonia, alla presenza di una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali e carabinieri della sede, ha consegnato alcune onorificenze ai militari che si sono particolarmente distinti in complesse operazioni di servizio o particolari salvataggi.

E’ stato consegnato un encomio semplice concesso dal Comandante della Legione Marche al Luogotenente C.S. STOCCHI Fabio, al Maresciallo Capo MACCIONI Michele, al Maresciallo Capo GALLO Tommaso, al Maresciallo ordinario PERRELLA Stefano e all’Appuntato Scelto Q.S. ALLEGRO Girolamo, effettivi al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Ancona per una complessa attività d’indagine che ha permesso di disarticolare un emergente sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti che si è conclusa con l’arresto di 10 persone ed il sequestro di oltre due chili di cocaina.

Un encomio semplice è stato consegnato anche al Brigadiere Capo Q.S. RAMUNDO Francesco, effettivo al Nucleo Comando della Compagnia di Fabriano, poiché libero dal servizio non ha esitato ad intervenire in soccorso di un uomo che minacciava di togliersi la vita lasciandosi cadere da un viadotto alto più di trenta metri. Nella gravità della situazione è riuscito ad afferrarlo e dopo un’efficace opera di mediazione lo ha tratto in salvo. E’ stato consegnato altresì un encomio semplice al Luogotenente PETROZZI Stefano, al Maresciallo Capo MACCIONI Michele, al Maresciallo ordinario PERRELLA Stefano e all’Appuntato Scelto Q.S. ALLEGRO Girolamo, effettivi al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Ancona per un’articolata attività d’indagine che ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti che si è conclusa con l’arresto in Spagna di un pericoloso latitante e con l’arresto in Italia di altre sei persone e il sequestro di oltre tre chili di Hashish e 100 grammi di cocaina.

Ancora un encomio semplice è stato consegnato all’Appuntato scelto GAETANI Pasqualino, addetto alla centrale operativa della Compagnia di Senigallia poiché libero dal servizio è intervenuto in soccorso di un motociclista che coinvolto in un incidente stradale, giaceva a terra in imminente pericolo di vita a causa delle gravissime lesioni riportate che gli avevano provocato una copiosa perdita di sangue. Con raro equilibrio ed elevata professionalità è riuscito a contenere l’emorragia con un laccio emostatico improvvisato fino all’arrivo dei soccorritori salvando il malcapitato da morte certa.

Sono stati consegnati, inoltre, degli elogi concessi dal Comandante della Legione Marche al Luogotenente CONTI Paolo, al Brigadiere ATTOLICO Alessandro e all’Appuntato Scelto Q.S. BRACCI Sammy, effettivi all’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senigallia e, infine, al Brigadiere GALIOTTA Alessandro effettivo all’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona. Alla cerimonia hanno assistito anche alcuni dei parenti dei militari premiati in collegamento in videoconferenza.

A margine dell’evento il Comandante Provinciale si è complimentato con i militari premiati che con il loro operato sia in servizio che fuori servizio hanno riscosso diffusi consensi contribuendo così ad esaltare il prestigio dell’Arma dei Carabinieri.

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