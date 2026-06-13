Al Fortino Napoleonico una serata che racconta le Marche: vino, tartufo, territorio ed il premio speciale a Lorenzo Serfilippi

ANCONA – La terrazza sul mare del Fortino Napoleonico di Portonovo si è trasformata in un autentico palcoscenico della marchigianità, ospitando una serata che ha saputo unire eccellenze enogastronomiche, cultura del territorio, ospiti di prestigio e una visione moderna della promozione regionale.

L’evento, ideato e coordinato da Giuseppe Cristini, ha rappresentato molto più di una semplice presentazione della guida dedicata ai vini marchigiani: è stato un racconto corale delle Marche, delle sue tradizioni, delle sue produzioni d’eccellenza e delle persone che ogni giorno contribuiscono a valorizzarne l’identità.

Ad impreziosire la serata la presenza di autorevoli ospiti, tra cui l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Giacomo Bugaro, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo Davide Mazzanti e lo chef stellato Andrea Bertini, figure che con la loro partecipazione hanno confermato il valore culturale e promozionale dell’iniziativa.

La cena ha accompagnato gli ospiti in un viaggio attraverso i sapori più autentici della regione. Protagonisti assoluti il mosciolo selvatico di Portonovo, simbolo del mare marchigiano, il celebre prosciutto di Carpegna, le olive ascolane, i frittini dell’Adriatico, i pacasassi, i maccheroncini di Campofilone interpretati in una raffinata versione con moscioli e cremina di formaggi, fino alle note intense e profumate del tartufo, eccellenza che da sempre identifica le Marche nel panorama gastronomico internazionale.

Particolarmente apprezzata è stata la spettacolare padellata finale di moscioli, servita davanti agli ospiti come omaggio alla tradizione marinara della Riviera del Conero, seguita da un dessert conclusivo che ha chiuso una serata all’insegna dell’eleganza e dell’ospitalità.

Tra un calice di vino marchigiano e i racconti dei produttori presenti, è emersa con forza l’idea di una nuova promozione territoriale che unisca vino, tartufo, mare, colline e cultura in un unico grande racconto. Una visione che guarda al futuro e che punta a rendere sempre più riconoscibile il brand Marche attraverso esperienze autentiche, capaci di emozionare visitatori, operatori turistici e appassionati provenienti da tutto il mondo.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato il conferimento del prestigioso riconoscimento “Diamante della Terra Marchigiana” a Lorenzo Serfilippi, storico direttore del Fortino Napoleonico, premiato direttamente dal Vicepresidente della Regione Marche Enrico Rossi

Il premio è stato assegnato per il suo straordinario contributo alla crescita e all’affermazione del Fortino Napoleonico come uno dei luoghi simbolo dell’ospitalità marchigiana. Nel corso degli anni, Serfilippi ha visto questa struttura crescere, trasformarsi e diventare una delle destinazioni più apprezzate da ospiti italiani e internazionali, contribuendo a fare del Fortino un autentico ambasciatore delle Marche nel mondo.

La motivazione del riconoscimento ha voluto sottolineare la capacità di Lorenzo Serfilippi di coniugare professionalità, visione e amore per il territorio, trasformando una splendida residenza affacciata sul mare del Conero in un luogo capace di raccontare l’eleganza, la qualità della vita e l’accoglienza che contraddistinguono la regione.

La serata si è conclusa con un lungo applauso e con una consapevolezza condivisa: le Marche possiedono un patrimonio straordinario fatto di paesaggi, sapori, vini, tartufi, cultura e persone. Valori che, se raccontati insieme, possono diventare un potente strumento di promozione e sviluppo.

Il Fortino Napoleonico, ancora una volta, si è confermato non soltanto una location di grande fascino, ma un luogo simbolo dove la marchigianità incontra il futuro, nel segno dell’eccellenza, dell’ospitalità e dell’orgoglio di appartenenza a una terra unica.

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