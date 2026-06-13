Al Fortino Napoleonico nasce una nuova visione della marchigianità: vino, tartufo e territorio protagonisti di una serata d’eccellenza

Di GIUSEPPE CRISTINI

ANCONA – La splendida Terrazza a Mare del Fortino Napoleonico di Portonovo ha fatto da cornice a una serata dedicata alle eccellenze delle Marche, un evento che ha unito cultura, enogastronomia, promozione territoriale e valorizzazione delle persone che, con il loro lavoro, contribuiscono ogni giorno a rendere grande il nome della regione.

L’occasione è stata la presentazione della guida dedicata ai 24 vini simbolo delle Marche, un progetto editoriale nato per raccontare le grandi espressioni vitivinicole del territorio e per accendere i riflettori sulle aziende che rappresentano il meglio della produzione regionale.

Ma la serata non è stata soltanto una celebrazione del vino. È stata soprattutto una riflessione sul futuro della marchigianità e sulla necessità di costruire una narrazione moderna, elegante e internazionale delle Marche, capace di unire due autentici tesori del territorio: il vino e il tartufo.

Proprio da questa visione prende forma il progetto promosso da Giuseppe Cristini e dall’Accademia del Tartufo nel Mondo, che punta a creare un nuovo simbolo dell’accoglienza marchigiana: una raffinata tartina al tartufo accompagnata da un calice di vino marchigiano.

Un gesto semplice ma fortemente evocativo, destinato a diventare un vero e proprio ambasciatore del territorio. Un’esperienza che racchiude in pochi istanti il profumo dei boschi, il lavoro dei tartufai, la passione dei vignaioli e l’identità di una regione che possiede eccellenze straordinarie e ancora grandi margini di crescita sul piano della promozione nazionale e internazionale.

L’idea è quella di costruire nel tempo un format riconoscibile, capace di rappresentare le Marche durante eventi istituzionali, manifestazioni culturali, iniziative turistiche, incontri con buyer e giornalisti, fino a diventare un vero e proprio marchio distintivo della regione.

Nel corso della serata sono stati inoltre consegnati importanti riconoscimenti a personalità che hanno contribuito alla crescita e all’affermazione del vino marchigiano.

Il titolo di Ambasciatore della Marchigianità Enologica è stato conferito ad Antonio Centocanti delle Cantine Belisario, Marilena Cocci Grifoni delle Tenute Cocci Grifoni, Luca Guerrieri delle Cantine Guerrieri, Lorenzo Marotti Campi dell’azienda Marotti Campi, Michele Bernetti di Umani Ronchi, Valentina Bonci della Vallerosa Bonci e Federico Veronesi per Villa Bucci.

Donne e uomini che, attraverso il proprio lavoro, hanno contribuito a far conoscere il valore del vino marchigiano ben oltre i confini regionali, diventando interpreti credibili dell’identità, della qualità e dell’autenticità delle Marche.

Particolarmente sentita anche la consegna del riconoscimento di Custode della Vigna Marchigiana, attribuito a produttori che rappresentano la memoria viva del territorio e la continuità di una tradizione vitivinicola costruita nel tempo con passione, sacrificio e visione.

Sono stati premiati Stefano Dezi di Fattoria Dezi, Luigi Mancini di Fattoria Mancini, Antonio Terni di Fattoria Le Terrazze, Mirco Pompili di Fazi Battaglia, Carla Fiorini della Cantina Fiorini, Luca Lanari, Stefano Mancinelli, Alessandro Moroder della Cantina Moroder, Marco Casolanetti ed Eleonora Rossi di Oasi degli Angeli, Mauro Quacquarini dell’azienda Quacquarini di Serrapetrona, Stefano Antonucci dell’azienda Santa Barbara, Patrizio Chiacchiarini dell’azienda Sartarelli e Alighiero Fausti della Tenuta De Angelis.

A ricevere il prestigioso riconoscimento di Custode Storico della Vigna Marchigiana è stato invece Carlo Garofoli della Casa Vinicola Garofoli, figura emblematica dell’enologia regionale e testimone di una storia imprenditoriale che da generazioni contribuisce alla crescita del prestigio delle Marche nel mondo.

Tra i momenti più significativi della serata è emersa con forza una convinzione condivisa: le Marche possiedono un patrimonio unico che merita di essere raccontato attraverso una strategia comune, capace di mettere in rete vino, tartufo, paesaggio, ospitalità, cultura e tradizioni.

Da qui nasce anche la proposta della futura “White Gloves Experience”, un progetto che vuole elevare l’esperienza dell’accoglienza marchigiana attraverso eleganza, qualità e identità territoriale. Un percorso nel quale il gesto simbolico dei guanti bianchi, il tartufo servito davanti all’ospite e il calice di vino marchigiano diventano elementi distintivi di una nuova narrazione del territorio.

L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: fare delle Marche una destinazione riconoscibile non soltanto per ciò che produce, ma per il modo in cui sa raccontarsi e accogliere.

La serata del Fortino Napoleonico si è così trasformata in qualcosa di più di una semplice presentazione o di una premiazione. È diventata un laboratorio di idee, un momento di confronto e una dichiarazione d’amore verso una terra che possiede tutte le caratteristiche per essere protagonista nel panorama enogastronomico internazionale.

Perché se il vino rappresenta l’anima agricola delle Marche e il tartufo ne racconta il fascino più prezioso e misterioso, l’unione di queste due eccellenze può diventare il simbolo di una nuova stagione di promozione territoriale, capace di parlare al mondo con un linguaggio fatto di autenticità, eleganza e orgoglio marchigiano.

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