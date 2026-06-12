Vallesina, il riscatto dei borghi: torna BorgoSofia tra cultura, identità ed il coraggio di dire “No”

di GIUSEPPE CHIUCCHIÙ

MONTECAROTTO – Cinque borghi, un’unica voce e un obiettivo politico e culturale chiaro: trasformare il territorio da semplice cartolina turistica a spazio di resistenza e vita vissuta. Ha preso il via da Montecarotto la seconda edizione di BorgoSofia, la rete territoriale che unisce cinque comuni della Vallesina — Montecarotto, Monte Roberto, San Paolo di Jesi, Staffolo e Maiolati Spontini — in un manifesto d’azione contro lo spopolamento e l’omologazione.

I numeri raccontano una storia che i borghi conoscono bene. Secondo il censimento permanente Istat 2023, quasi la metà dei comuni marchigiani — il 46,7% — ha tra mille e cinquemila abitanti, ma in quell’insieme di borghi vive appena il 18,3% della popolazione regionale. Dal 2021 la regione perde abitanti ogni anno: sono comunità che coprono gran parte del territorio ma con un peso demografico sempre più esiguo.

Montecarotto non fa eccezione: dai 2.181 abitanti del 1991 si è scesi a 1.853 oggi, quasi un quinto della popolazione in trent’anni. È in questo paesaggio che BorgoSofia sceglie di piantare la propria bandiera.

Il debutto ufficiale è andato in scena l’11 giugno nella storica Piazza del Teatro a Montecarotto. Davanti ai cittadini si sono confrontati l’ideatrice del progetto Pina Brunori, i sindaci del territorio e i partner strategici Brand Festival Wine e Marche Studi. «Al centro vi è l’idea che i borghi non siano soltanto luoghi da visitare, ma spazi da vivere e abitare, custodi di relazioni, memoria, identità e qualità della vita» ha scandito Brunori durante la presentazione. «Un patrimonio che può diventare risorsa per il presente e per il futuro dei territori». Da domani a fine mese, piazze, anfiteatri, cantine e musei diventeranno i presidi di questa mobilitazione culturale.

Il cronoprogramma entra nel vivo nel fine settimana dal 15 al 17 giugno con gli appuntamenti del Brand Festival Wine, ospitati tra Villa Salvati a Monte Roberto e il comune di Staffolo. In agenda un fitto calendario di workshop sul wine design, maratone creative direttamente nelle cantine e tavoli di confronto tra esperti di comunicazione e agronomia. Un’operazione strategica spiegata così da Graziano Giacani: «Brand Festival considera fisiologica la collaborazione con BorgoSofia: un percorso di esplorazione che parte dal micro-habitat per generare una cultura consapevole dell’unicità».

Il 23 e 24 giugno i riflettori si sposteranno al Museo della Mail Art di Montecarotto. Qui le attività di Marche Studi si concentreranno sul laboratorio «Narrazioni e identità dei borghi», affiancato dall’iniziativa itinerante «Storie di Radici», volta a raccogliere le testimonianze orali dei residenti per un archivio sonoro condiviso. Patrizio Massi, presidente di Marche Studi, ha sottolineato la sinergia in atto: «Le peculiarità si incontrano: BorgoSofia propone un sapere rilassato dove, tra poesia e scienza, si promuove l’arte dell’incontro».

Il focus critico di questa edizione si interroga su una dinamica sociale profonda: il valore della parola «NO». Per gli organizzatori, il «NO» è lo strumento che permette alle comunità di rimanere uniche. Un rifiuto consapevole contro la massificazione culturale, contro lo sfruttamento turistico mordi-e-fuggi e contro la perdita delle proprie radici. Dire «NO», nel contesto di BorgoSofia, diventa il modo per tracciare un confine, rivendicare la propria identità e salvare il futuro dei piccoli centri.

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