Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

EVENTI IN PRIMO PIANO MONTECAROTTO

Vallesina, il riscatto dei borghi: torna BorgoSofia tra cultura, identità ed il coraggio di dire “No”

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 12, 2026

di GIUSEPPE CHIUCCHIÙ

MONTECAROTTO – Cinque borghi, un’unica voce e un obiettivo politico e culturale chiaro: trasformare il territorio da semplice cartolina turistica a spazio di resistenza e vita vissuta. Ha preso il via da Montecarotto la seconda edizione di BorgoSofia, la rete territoriale che unisce cinque comuni della Vallesina — Montecarotto, Monte Roberto, San Paolo di Jesi, Staffolo e Maiolati Spontini — in un manifesto d’azione contro lo spopolamento e l’omologazione.

I numeri raccontano una storia che i borghi conoscono bene. Secondo il censimento permanente Istat 2023, quasi la metà dei comuni marchigiani — il 46,7% — ha tra mille e cinquemila abitanti, ma in quell’insieme di borghi vive appena il 18,3% della popolazione regionale. Dal 2021 la regione perde abitanti ogni anno: sono comunità che coprono gran parte del territorio ma con un peso demografico sempre più esiguo.

Montecarotto non fa eccezione: dai 2.181 abitanti del 1991 si è scesi a 1.853 oggi, quasi un quinto della popolazione in trent’anni. È in questo paesaggio che BorgoSofia sceglie di piantare la propria bandiera.

Il debutto ufficiale è andato in scena l’11 giugno nella storica Piazza del Teatro a Montecarotto. Davanti ai cittadini si sono confrontati l’ideatrice del progetto Pina Brunori, i sindaci del territorio e i partner strategici Brand Festival Wine e Marche Studi. «Al centro vi è l’idea che i borghi non siano soltanto luoghi da visitare, ma spazi da vivere e abitare, custodi di relazioni, memoria, identità e qualità della vita» ha scandito Brunori durante la presentazione. «Un patrimonio che può diventare risorsa per il presente e per il futuro dei territori». Da domani a fine mese, piazze, anfiteatri, cantine e musei diventeranno i presidi di questa mobilitazione culturale.

Il cronoprogramma entra nel vivo nel fine settimana dal 15 al 17 giugno con gli appuntamenti del Brand Festival Wine, ospitati tra Villa Salvati a Monte Roberto e il comune di Staffolo. In agenda un fitto calendario di workshop sul wine design, maratone creative direttamente nelle cantine e tavoli di confronto tra esperti di comunicazione e agronomia. Un’operazione strategica spiegata così da Graziano Giacani: «Brand Festival considera fisiologica la collaborazione con BorgoSofia: un percorso di esplorazione che parte dal micro-habitat per generare una cultura consapevole dell’unicità».

Il 23 e 24 giugno i riflettori si sposteranno al Museo della Mail Art di Montecarotto. Qui le attività di Marche Studi si concentreranno sul laboratorio «Narrazioni e identità dei borghi», affiancato dall’iniziativa itinerante «Storie di Radici», volta a raccogliere le testimonianze orali dei residenti per un archivio sonoro condiviso. Patrizio Massi, presidente di Marche Studi, ha sottolineato la sinergia in atto: «Le peculiarità si incontrano: BorgoSofia propone un sapere rilassato dove, tra poesia e scienza, si promuove l’arte dell’incontro».

Il focus critico di questa edizione si interroga su una dinamica sociale profonda: il valore della parola «NO». Per gli organizzatori, il «NO» è lo strumento che permette alle comunità di rimanere uniche. Un rifiuto consapevole contro la massificazione culturale, contro lo sfruttamento turistico mordi-e-fuggi e contro la perdita delle proprie radici. Dire «NO», nel contesto di BorgoSofia, diventa il modo per tracciare un confine, rivendicare la propria identità e salvare il futuro dei piccoli centri.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

IN PRIMO PIANO MARCHE POLITICA

Giacomo Guida eletto nel Direttivo nazionale di Progetto Civico Italia

Giu 12, 2026 www.laltrogiornale.it
IN PRIMO PIANO MARCHE POLITICA

Ricci: “Ricostruire il Pd delle Marche, serve grande unità”

Giu 12, 2026 www.laltrogiornale.it
COLLI AL METAURO EVENTI IN PRIMO PIANO

Acquisizione della cittadinanza italiana, pomeriggio di studio a Villanova / FOTO

Giu 12, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

IN PRIMO PIANO MARCHE POLITICA

Giacomo Guida eletto nel Direttivo nazionale di Progetto Civico Italia

12 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
IN PRIMO PIANO MARCHE POLITICA

Ricci: “Ricostruire il Pd delle Marche, serve grande unità”

12 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MONTECAROTTO

Vallesina, il riscatto dei borghi: torna BorgoSofia tra cultura, identità ed il coraggio di dire “No”

12 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
COLLI AL METAURO EVENTI IN PRIMO PIANO

Acquisizione della cittadinanza italiana, pomeriggio di studio a Villanova / FOTO

12 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.