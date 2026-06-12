Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

IN PRIMO PIANO MARCHE POLITICA

Ricci: “Ricostruire il Pd delle Marche, serve grande unità”

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 12, 2026

“Grazie a Chantal Bomprezzi ed in bocca al lupo al segretario provinciale Marco Perugini”

PESARO – “Veniamo da anni di sconfitte. È dal 2020 che perdiamo in questo territorio, non dimentichiamocelo. Abbiamo iniziato perdendo la regione nel 2020 e poi gradualmente i comuni, anche quelli che mai avremmo pensato di perdere. Poi sono arrivate le regionali, e ci siamo illusi di poter ribaltare un sistema di governo basato sul 70 % dei comuni governati dalla destra, su un governo regionale mediocre ma radicato, su un governo del terremoto molto spavaldo e su un governo nazionale che non poteva perdere questa regione. Poi è arrivato il referendum, e abbiamo sperato che una volta cambiata l’aria avremmo potuto ribaltare le amministrative. Invece abbiamo perso anche in centri in cui eravamo maggioranza alle regionali. Quindi non dobbiamo essere equivoci: il problema del PD delle Marche è profondissimo, non è da banalizzare, viene da lontano, da anni di divisioni incomprensibili”, così inizia l’intervento Matteo Ricci, europarlamentare PD, in occasione del congresso provinciale di Pesaro-Urbino che ha visto l’elezione a segretario di Marco Perugini.

“Attorno alla mia candidatura alle regionali siamo riusciti a rimettere insieme tutti, ma i problemi del giorno prima ce li siamo ritrovati il giorno dopo. – dichiara Ricci -Per questo voglio dire una cosa sul regionale: dobbiamo tutti ringraziare la segretaria uscente Chantal Bomprezzi, perché è difficilissimo governare il PD Marche. Ha messo a disposizione tempo e fatica per la nostra comunità, e perché se dal 2020 in questo territorio non si vince più la responsabilità non può essere di una persona sola, che siano i buoni canditati nei comuni o i segretari – prosegue –  Adesso si apre una fase nuova, e penso che abbiamo l’opportunità, come dimostrato a Pesaro-Urbino, di essere finalmente unitari e di smetterla di dividerci sui personalismi come successo nel regionale per 10 anni. – continua – Al PD nazionale, con il quale dobbiamo lavorare a stretto contatto in questi giorni per un percorso condiviso, dobbiamo dimostrare che c’è un gruppo dirigente che ha capito la lezione e che è in grado di fare un congresso dopo l’estate, entro il mese d’ottobre, unitario, di ricostruzione. E non lamentiamoci poi, se non faremo questo lavoro, se il nazionale prenderà le sue decisioni. È normale che avvenga così. Perché prima ci sono le elezioni politiche e non possiamo ridare lo stesso spettacolo che per anni abbiamo dato. – conclude – In tre federazioni (Ancona, Macerata e Pesaro e Urbino) c’è stato un congresso unitario, credo che questo sia un bel passo avanti. Questo mi ero promesso di fare, di lavorare ovunque per candidature unitarie nei comuni e nei congressi.

“Dobbiamo recuperare l’unità in altri territori e dobbiamo provare a ricostruire il partito delle Marche. Questo dobbiamo fare tutti noi insieme. Da oggi abbiamo una federazione più unita e forte. Ringrazio Rosetta Fulvi per il lavoro fatto, e in bocca al lupo a Marco perugini, perché davanti a se ha un lavoro impegnativo ma straordinario”.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

IN PRIMO PIANO MARCHE POLITICA

Giacomo Guida eletto nel Direttivo nazionale di Progetto Civico Italia

Giu 12, 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MONTECAROTTO

Vallesina, il riscatto dei borghi: torna BorgoSofia tra cultura, identità ed il coraggio di dire “No”

Giu 12, 2026 www.laltrogiornale.it
COLLI AL METAURO EVENTI IN PRIMO PIANO

Acquisizione della cittadinanza italiana, pomeriggio di studio a Villanova / FOTO

Giu 12, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

IN PRIMO PIANO MARCHE POLITICA

Giacomo Guida eletto nel Direttivo nazionale di Progetto Civico Italia

12 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
IN PRIMO PIANO MARCHE POLITICA

Ricci: “Ricostruire il Pd delle Marche, serve grande unità”

12 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MONTECAROTTO

Vallesina, il riscatto dei borghi: torna BorgoSofia tra cultura, identità ed il coraggio di dire “No”

12 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
COLLI AL METAURO EVENTI IN PRIMO PIANO

Acquisizione della cittadinanza italiana, pomeriggio di studio a Villanova / FOTO

12 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.