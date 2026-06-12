Giacomo Guida eletto nel Direttivo nazionale di Progetto Civico Italia

ROMA – Si è svolta a Roma la prima Assemblea Nazionale di Progetto Civico Italia, il movimento civico promosso da Alessandro Onorato che riunisce amministratori locali, professionisti e cittadini impegnati nella costruzione di una nuova proposta politica nell’area del centrosinistra.

Nel corso dell’assemblea è stato eletto il nuovo Direttivo Nazionale del movimento, all’interno del quale è stato nominato anche Giacomo Guida, consigliere comunale di Fabriano e coordinatore provinciale di Progetto Civico Italia per la provincia di Ancona.

Un risultato che rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi mesi nelle Marche e in particolare a Fabriano, città che ha assunto un ruolo centrale nel percorso di crescita del movimento. Proprio a Fabriano, infatti, era stato presentato il coordinamento regionale Marche e nei giorni scorsi è nato ufficialmente il Comitato Cittadino di Progetto Civico Italia, che ha già raccolto numerose adesioni tra amministratori, cittadini e giovani del territorio.

“Sono onorato per la fiducia ricevuta e per l’opportunità di contribuire alla crescita di un progetto che mette al centro i territori, le comunità e l’esperienza concreta degli amministratori locali” dichiara Giacomo Guida. “Credo che oggi ci sia bisogno di una politica più vicina ai cittadini, capace di ascoltare, coinvolgere e costruire soluzioni. Progetto Civico Italia nasce proprio con questo spirito e continueremo a lavorare per rafforzare una proposta civica, riformista e progressista che parta dalle città e dalle persone.”

L’elezione di Guida rappresenta anche un riconoscimento per il contributo che amministratori e cittadini marchigiani stanno portando all’interno del movimento, in una fase di forte crescita che punta a consolidare la presenza di Progetto Civico Italia su tutto il territorio nazionale.

Nelle prossime settimane proseguirà inoltre il percorso di radicamento del movimento a Fabriano con l’apertura della sede cittadina e l’organizzazione di nuove iniziative pubbliche dedicate al confronto e alla partecipazione.

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