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COLLI AL METAURO EVENTI IN PRIMO PIANO

Acquisizione della cittadinanza italiana, pomeriggio di studio a Villanova / FOTO

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Giu 12, 2026

COLLI AL METAURO – Presso il Centro Civico di Villanova di Colli al Metauro (g.c.), si è svolto un pomeriggio di studio, in materia di acquisizione della Cittadinanza Italiana, e precisamente sulle novità introdotte dalla Legge di Riforma n. 74/2025.

L’evento, è stato organizzato dal presidente, ragionier Camillo Conti e del suo  Comitato, in collaborazione con  il presidente regionale dottor Gabriele Vincenzi,  ANUSCA (Associazione nazionale degli Uffiali di Stato Civile e d’Anagrafe).

L’esperta Anusca, nonché relatrice della complessa materia, ha intrattenuto, i quasi 40 colleghi di Stato Civile e d’Anagrafe della provincia di Pesaro Urbino,  per quasi 4 ore, illustrando brillantemente, le varie “sfaccettature”, della nuova norma in vigore (74/2025), e rendendosi disponibile a rispondere ai numerosi quesiti, posti dai presenti.

Il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti, il presidente provinciale Anusca, Camillo Conti, il presidente regionale Anusca delle Marche, Gabriele Vincenzi, nonché, con l’autorevole presenza del dottor Antonio Angeloni, vice prefetto vicario della Prefettura di Pesaro Urbinio, hanno dato inizio ai lavori, che si sono protratti fin oltre le 18,30.

Una grande soddisfazione, è stata espressa da parte di tutti, per la riuscita del pomeriggio di studio. Ad majora.

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