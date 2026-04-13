Ciclismo / Le stradacce percorse in bellezza tra Loro Piceno e Ripe San Ginesio

Di UMBERTO MARTINELLI

LORO PICENO – L’undicesima edizione tiene a battesimo Transubike 2026 (coordinato da Andrea Martelli), circuito cicloturistico concepito con immediato successo nel 2015 e sempre alimentato dalle conferme e dal rilancio.

LE STRADACCE vengono percorse in bellezza ‘Tra Loro Piceno e Ripe San Ginesio’ nella suggestione della bruma fuoristrada, da cui emergono le testimonianze storico-architettoniche e paesaggistico-culturali della Terra delle Armonie Ciclistiche Maceratesi.

I ‘Bikers in Movimento’ si ritrovano nel lorese piazzale Leopardi e assestano il primo colpo di pedale all’altezza dell’Arco di Porta Pia.

Il tracciato si sviluppa ad anello, con traguardo intermedio ripese, per il rito del ristoro, che sottolinea ulteriormente la tradizione della cultura ospitale, attestata da attenzioni, omaggi, gratificazioni, servizi (noleggio e-bike, pacco gara, assistenza tecnico-medica, scorta, docce, pasta-party finale, premiazione gruppi più numerosi).

Ad abbassare la bandierina è il sindaco Robertino Paoloni, che esprime alla carovana il proprio saluto insieme a Paolo Teodori primo cittadino di Ripe (scortato da Alberto Contigiani responsabile servizio Polizia Locale).

L’evento si specchia nei valori e nei principi della genesi: riscoprire, ripercorrere, valorizzare, fruire gli antichi tratturi e tracciati dei Borghi Marchigiani (ed umbri) da gustare anche in chiave enogastronomica.

Organizzazione tecnica curata dalle associazioni Pedale Lorese (presidente Alberto Menchi,

Enrico Riposati, Francesco Carducci…) e Ripe San Ginesio (presidente Andrea Tardella).

L’ACSI si esprime con Maurizio Giustozzi (coordinatore regionale e presidente comitato Macerata), che sintetizza il verdetto con il superlativo “Benissimo!”, forte dei sorrisi dei duecentoventi partecipanti-testimonial del miglior turismo sportivo-salutare-promozionale-solidale, sostenuto anche dai coinvolti enti e fondazioni (in primis Regione Marche, Unione Montana dei Monti Azzurri, Lega del Filo d’Oro).

Contribuiscono imprenditori e mecenati, che condividono appieno gli itinerari di Ruote e Cultura (partner etici anche Cingolani Bike Shop e Lordflex’s).

TVRS riproporrà LE STRADACCE nei propri contenitori (primo dei quali GIOVEDI’ CICLISMO delle ore 22).

Nelle foto (di Lanfranco Passarini): il gruppo dei 220 alla partenza da Porta Pia; l’allegria del ristoro; i promotori al lavoro; il sorriso dei biker partecipanti

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