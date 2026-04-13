Cent’anni di memoria, a Mondolfo le celebrazioni per il Centenario del Parco della Rimembranza

MONDOLFO – “Cent’anni di memoria” è la mostra didattica che sarà inaugurata sabato 18 aprile 2026 a Mondolfo nell’ambito delle Celebrazioni per il Centenario del Parco della Rimembranza e del Monumento ai Caduti del Comune rivierasco.

Sarà lo stesso Parco e Monumento ad ospitare questo appuntamento, che vedrà il posizionamento di totem illustrativi del percorso sociale, storico, culturale ed artistico che condussero nel 1926 alla inaugurazione di questo luogo non solo altamente simbolico per l’intera comunità cittadina, allora come oggi. Progetto curato dall’Archeoclub d’Italia vede la particolare collaborazione da parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Fermi” di Mondolfo, dove vari studenti della secondaria di primo grado saranno le “Miniguide” alla visita di Parco e Monumento, dopo una attenta preparazione svoltasi con i docenti referenti.

Ad intervenire sabato 18 aprile anche rappresentanze della primaria “Moretti” che, negli anni scorsi, ha “Adottato Culturalmente” Parco e Monumento nell’ambito del progetto “La scuola adotta un monumento”. Realizzato per unanime volontà popolare, promosso dal Comune per la particolare azione dell’’Associazione Madri e Vedove di Guerra guidata da Claudina Roscetti vedova di guerra di Lino Bramucci, insieme ai sodali delle associazioni combattentistiche e d’arma, Parco della Rimembranza e Monumento ai Caduti occuparono nel 1926 uno spazio centrale nella geografia di Mondolfo di allora, come centrale e imperituro doveva essere il ricordo di questi giovani caduti e dispersi nella Grande Guerra. L’iniziativa del Centenario di Parco e Monumento ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche e quello del Comitato Provinciale Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra (sorta nel 1917 col nome di Associazione Madri e Vedove di guerra).

Il consigliere regionale Nicola Barbieri saluterà per l’Assemblea Legislativa delle Marche con l’intervento dell’Amministrazione comunale e della Dirigenza scolastica.

L’evento è a partecipazione libera: la cittadinanza tutta è invitata. Per informazioni: www.castellodimondolfo.it

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