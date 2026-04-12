Canna fumaria in fiamme nel pomeriggio a Mondolfo

MONDOLFO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 16 in via Vittorio Veneto, per l’incendio di una canna fumaria in una palazzina di tre piani.

La squadra di Fano, con il supporto di un’autobotte e di un’autoscala provenienti da Pesaro, ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’area dell’intervento.

Nessuna persona coinvolta. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati