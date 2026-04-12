Avis Marche in assemblea a Montegiorgio: “Buoni risultati nel 2025, ma il sistema resta sotto pressione”

MONTEGIORGIO – Si è svolta al Teatro Comunale Domenico Alaleona di Montegiorgio l’assemblea regionale di Avis Marche, occasione per fare il punto sull’attività donazionale e sulle criticità del sistema trasfusionale. A presentare i dati è stato il presidente regionale Daniele Domenico Ragnetti, che ha tracciato un bilancio complessivamente positivo, pur senza nascondere le difficoltà.

L’anno appena trascorso è stato un anno di buoni risultati tenuto conto delle criticità comunque emerse nei diversi territori”. Questo l’incipit della relazione del presidente regionale Ragnetti, nel corso dell’Assemblea regionale alla quale, tra gli altri ha preso parte l’assessore regionale alla Sanità, Calcinaro che nel suo intervento, dopo aver rimarcato “C’è un sistema che lotta contro il sistema” ha confermato la volontà di “separare l’Officina del Sangue dal Centro Trasfusionale di Torrette” e come specificato dal Direttore della medicina Trasfusionale, Canzian “nominando un responsabile e incrementando i tecnici di laboratorio”. “Chiederemo il conto ai responsabili al termine delle indagini da parte della Procura, Nas, Corte dei Conti e Commissione Regionale poiché l’Avis è l’unica parte lesa sul caso del plasma andato sprecato” il messaggio di Ragnetti che non è riuscito in più momenti a trattenere l’emozione nel tracciare, soprattutto alla luce delle vicende createsi in questi ultimi venti giorni su quanto sacche hanno superato i termini di scadenza e comunque destinate alla ricerca e le altre distrutte.

“L’anno appena trascorso è stato un anno di buoni risultati, tenuto conto delle criticità emerse nei diversi territori”, ha esordito Ragnetti nella sua relazione.

I numeri del 2025

Nel 2025 Avis Marche ha registrato:

56.475 donatori

102.601 donazioni complessive

Nel dettaglio:

74.147 donazioni di sangue intero

27.716 plasmaferesi

738 altre aferesi

Un dato in crescita rispetto al 2024, quando il totale delle donazioni si era fermato a 101.214.

Nonostante l’aumento delle nuove iscrizioni (circa 4.900 donatori in più), la cancellazione per motivi di età o salute ha portato a una lieve riduzione complessiva dei donatori attivi, con un calo di oltre 300 unità.

Sistema sotto stress e criticità

Ragnetti ha evidenziato come, nonostante i risultati, il sistema trasfusionale marchigiano sia “sempre più ai limiti”, soprattutto per carenze di personale medico, infermieristico e tecnico.

“Se non ci sono carenze di sangue, sembra che i problemi quotidiani non interessino a nessuno”, ha sottolineato il presidente, denunciando una scarsa attenzione da parte degli organi decisionali.

Tra le principali criticità:

carenza di personale

organizzazione dei centri trasfusionali

orari di prelievo spesso insufficienti

necessità di migliorare la logistica del trasporto sangue

Il caso del plasma e le indagini

Ampio spazio è stato dedicato anche al caso del plasma scaduto, che ha suscitato forte emozione durante l’intervento del presidente.

“Chiederemo il conto ai responsabili al termine delle indagini da parte di Procura, Nas, Corte dei Conti e Commissione regionale: Avis è l’unica parte lesa”, ha dichiarato Ragnetti.

Le prospettive e il ruolo della Regione

All’assemblea ha partecipato anche l’assessore regionale alla Sanità, Calcinaro, che ha confermato l’intenzione di separare l’Officina del sangue dal Centro trasfusionale di Torrette, intervenendo su organizzazione e personale.

Tra gli obiettivi indicati da Avis:

potenziamento dell’officina regionale

maggiore autonomia del sistema trasfusionale (DIRMT)

ampliamento degli orari di raccolta

incremento della raccolta plasma

possibile integrazione pubblico/privato

Verso l’autosufficienza del plasma

Uno dei temi centrali resta l’autosufficienza nella produzione di plasma. Nel 2025 la copertura regionale si è attestata all’86% del fabbisogno, superiore alla media nazionale (75%), ma ancora insufficiente.

“Possiamo raggiungere l’autosufficienza in cinque anni”, ha affermato Ragnetti, sottolineando la necessità di:

più personale sanitario

maggiori spazi e macchinari per aferesi

migliore organizzazione del sistema

Il ruolo dei volontari

Il presidente ha infine ribadito il valore fondamentale dei donatori, dei volontari e delle Avis comunali, sottolineando l’impegno per semplificare gli aspetti amministrativi e rafforzare la promozione del dono, soprattutto tra i giovani.

“Abbiamo il dovere di essere compatti e uniti – ha concluso – per garantire la cura e la vita di tante persone”.

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