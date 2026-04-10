Mangrè, da Pergola al mondo: il successo di un’azienda femminile, moderna e green

PERGOLA – Dalle quattro pareti di casa al Cosmoprof, la fiera leader mondiale per l’intera industria della cosmetica e della bellezza professionale. Ne ha fatta di strada in appena sei anni Mangrè, tra le aziende italiane leader nel settore prodotti nails professionali.

Una storia tutta al femminile, nata e sviluppatasi grazie alla capacità e caparbietà della giovane pergolese Greta Mancinelli. Reduce dalla prima esperienza alla prestigiosa fiera bolognese, l’imprenditrice riavvolge il nastro, partendo dal 2020: “Eravamo in pieno periodo Covid e ho deciso di iniziare questa avventura, contando solamente su un piccolo finanziamento. Sono partita da una stanza a casa mia, con nessuno, a parte il mio compagno Roberto e mio figlio Francesco, che credesse nel progetto, e se penso alla strada fatta e al successo che abbiamo riscosso al Cosmoprof non posso che essere tanto orgogliosa”.

Numeri straordinari quelli di Mangrè: “Abbiamo iniziato con 12 referenze di prodotti, oggi ne abbiamo oltre 400 e di colori superiamo i 200. Più di 80 sono invece i punti vendita che distribuiscono in tutta Italia i nostri prodotti; abbiamo, inoltre, un numero altissimo di saloni di bellezza che li trattano e rappresentanti in quasi tutte le regioni”.

E al Cosmoprof c’è stato un ulteriore salto: “Per il settore nails eravamo una delle pochissime aziende italiane e siamo stati letteralmente presi d’assalto. Notevole l’interesse anche dall’estero, tanto che il nostro brand presto sarà distribuito in diversi Paesi fuori dall’Italia. E in generale abbiamo avuto tanti incontri importanti per continuare a crescere”.

Due su tutti gli aspetti che fanno di Mangrè un’azienda leader: “Vantiamo una scuola di nail art e struttura a Pergola che forma centinaia di ragazze e professioniste provenienti da tutto il centro Italia e non solo. Ora l’apriremo anche a Faenza. E siamo tra le pochissime aziende italiane nel settore prodotti nails professionali ad avere un laboratorio interno dedicato. Non distribuiamo semplicemente: creiamo, testiamo e perfezioniamo ogni prodotto”.

Massima attenzione all’ambiente: “Abbiamo lanciato la prima linea di prodotti ecosostenibili e a basso impatto ambientale, che nasce da una forte sensibilità verso la salute, e con l’aggiornamento della nuova normativa Tpo free abbiamo formato tanti clienti e permesso agevolazioni esclusive”.

E se le aziende femminili nelle Marche registrano un calo, Mangrè cresce: “La cosa di cui vado orgogliosa – sottolinea Greta, che nel 2023 ha ricevuto anche il ‘Premio Adriatico, un Mare che unisce’ per l’imprenditoria – è riuscire ad inserire tante donne nel mondo del lavoro. E ora partecipiamo a un bando per creare altre opportunità di lavoro sempre per donne perchè vogliamo continuare a crescere”.

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