Saranno presto disponibili a Jesi 53 nuovi alloggi Erap

JESI – Sono 53 i nuovi alloggi Erap nel Comune di Jesi che saranno disponibili in tempi certi. La ricognizione è stata effettuata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dal presidente Erap Tommaso Fagioli nel corso di un sopralluogo che ha interessato i quattro edifici dove insistono gli alloggi stessi, presenti il vicesindaco Samuele Animali, l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni ed i tecnici dei due Enti.

Di questi alloggi, 23 saranno destinati ad edilizia sovvenzionata, vale a dire assegnate nell’ambito delle graduatorie Erap ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica, gli altri 30 alla cosiddetta “fascia grigia”, in particolare, giovani coppie e nuclei familiari che hanno un reddito troppo alto per accedere agli alloggi di edilizia sovvenzionata e troppo basso per le locazioni sul libero mercato.

In ordine di disponibilità, il primo edificio è in Via del Forno dove i lavori per realizzare 2 alloggi di Erap sovvenzionata si sono appena conclusi per un importo di circa 131 mila euro e si è nella fase di consegna al Comune per l’assegnazione.

Saranno pronti a maggio i 13 alloggi di Erap sovvenzionata alle ex carceri i cui lavori sono in dirittura di arrivo, con consegna al Comune entro settembre non appena ultimate le operazioni di collaudo, allacci e agibilità. Al piano terra sono previsti locali pubblici, sul cui utilizzo deciderà poi l’Amministrazione comunale. L’intervento, come noto, era stato finanziato in questo caso sia con risorse del programma “Contratto di quartiere” (1,3 milioni) che con fondi di bilancio comunale (circa 650 mila euro).

In pieno svolgimento, siamo a circa il 60% dei lavori, l’intervento di completamento della cosiddetta Torre Erap in Via Tessitori dove saranno ricavati 30 alloggi in edilizia agevolata. Nello stesso edificio, al piano terra, saranno ricavati anche locali che saranno nella disponibilità del Comune per attività varie da definire. La conclusione è prevista per dicembre 2026 per una spesa complessiva di 3,3 milioni di euro.

Sono stati affidati oggi, infine, i lavori di completamento di 8 alloggi Erap in edilizia sovvenzionata in Via San Pietro Martire. Si tratta di una seconda aggiudicazione di lavori dopo che si è proceduto alla risoluzione del primo appalto con cantiere rimasto fermo da tempo. La conclusione è prevista in 450 giorni per un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro.

“Quella con Erap – ha sottolineato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – è una sinergia preziosa perché ci consente di avere risposte a una domanda di spazi abitativi sempre attuale, che nella nostra città ha un’ulteriore sottolineatura emergente riferita all’imminente apertura del polo Amazon. Ai 53 alloggi previsti dal Piano Erap si andranno ad aggiungere anche quelli previsti dal Pnrr all’ex Cascamificio e al San Martino, per un risultato ancora più concreto ed efficace. Un ringraziamento al neo nominato presidente Erap Tommaso Fagioli per la disponibilità mostrata in questo primo incontro e per i precisi impegni concordati”.

“Il sopralluogo che abbiamo effettuato a Jesi con il sindaco Fiordelmondo ai cantieri in corso – ha aggiunto il presidente di Erap, Tommaso Fagioli – mi ha confermato quanto i tecnici mi avevano illustrato e cioè che non solo metteremo a disposizione i 53 alloggi nei tempi stabiliti, ma che la qualità abitativa per gli assegnatari sarà elevata. Per noi è molto importante dare risposte certe non solo ai cittadini ma ai sindaci e ai comuni che sono i nostri primi interlocutori per rispondere alla crescente richiesta di edilizia residenziale pubblica. Questa consiliatura intende caratterizzarsi per il rispetto degli impegni presi e per un costante e continuo confronto con tutti gli attori della filiera”.

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