Fermignano si prepara a vivere un evento straordinario, il Palio della Rana
FERMIGNANO – Dal 10 al 12 aprile, la comunità di Fermignano è invitata a partecipare a uno degli appuntamenti più rappresentativi della nostra tradizione: il Palio della Rana, che quest’anno celebra con orgoglio il suo 60° anniversario.
Un traguardo importante che rende questa edizione ancora più significativa, simbolo di storia, identità e spirito di appartenenza.
Tre giornate ricche di emozioni vi attendono: competizioni suggestive, eccellenze gastronomiche, momenti di aggregazione e un’atmosfera unica capace di coinvolgere tutte le generazioni.
Sarà un’edizione memorabile, destinata a rimanere nel cuore di tutti. Invitiamo calorosamente tutta la cittadinanza di Fermignano, le famiglie e i visitatori a prendere parte a questa grande festa collettiva, contribuendo con entusiasmo a rendere ancora più speciale questo storico anniversario.
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