I Carabinieri di Osimo arrestano un pusher albanese con oltre 140 grammi di cocaina

L’arresto è avvenuto nel territorio di Jesi dopo un lungo pedinamento. L’uomo aveva nascosto tra la vegetazione 180 dosi di cocaina

OSIMO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un ventiquattrenne di origine albanese, da tempo residente in Umbria e già noto per reati analoghi.

Durante un servizio teso alla repressione dello spaccio a Filottrano, i militari del Norm di Osimo hanno seguito l’utilitaria condotta dal giovane da quel comune fino a Jesi dove, unitamente ai colleghi della locale Compagnia, hanno deciso di fermare la macchina per procedere ad un controllo particolareggiato.

La perquisizione personale e del veicolo ha consentito di rinvenire e sequestrare 6 involucri di cellophane contenenti cocaina, del peso di 5,10 grammi, già suddivisi in dosi destinate allo spaccio in strada.

Nel corso del pedinamento predisposto ad hoc per controllarne i movimenti, il conducente, già censito degli schedari delle forze dell’ordine per precedenti di polizia specifici, era stato anche notato mentre, giunto in una contrada periferica e isolata di Jesi, dopo aver accostato l’autovettura aveva prelevato qualcosa dagli arbusti al margine della strada per poi riprendere la marcia.

Dopo aver quindi proceduto al controllo del veicolo sospetto, i Carabinieri si sono immediatamente recati nel luogo del presunto “imbosco” dove effettivamente hanno rinvenute, ben nascoste tra la fitta vegetazione, altre 180 dosi di cocaina per un peso di circa 135 grammi. I militari hanno anche recuperato e sequestrato la somma contante di 885 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio già posta in essere nella medesima giornata. L’arrestato, dopo il fotosegnalamento, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona.

Trattandosi di provvedimento precautelare adottato nella fase delle indagini preliminari, a favore della persona arrestata vige il principio di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

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