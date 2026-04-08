Fino a domenica a Jesi l’antologica di Mario Dondero che ripercorre la storia europea del secondo novecento

JESI – Si avvia alla chiusura la mostra antologica dal titolo “La vie en Dondero”, dedicata al grande fotoreporter Mario Dondero e visitabile presso le Sale Betto Tesei dei Musei Civici di Palazzo Pianetti, a Jesi.

La mostra ripercorre, attraverso una studiata selezione della sterminata produzione del maestro, la storia europea del secondo Novecento, di cui Dondero fu testimone e narratore per immagini. Le foto in mostra raccontano la Spagna e il Portogallo ancora sotto le dittature di Franco e Salazar, con i segni ben visibili dell’arretratezza economica e sociale ma anche della forza del popolo, che continua a vivere e lavorare con dignità e coraggio.

Dell’Italia si propongono immagini del secondo dopoguerra, mentre si diffonde la scuola pubblica obbligatoria fino a 14 anni e i bambini insegnano ai genitori a leggere e scrivere. C’è, sullo sfondo, la grande trasformazione rappresentata dall’abbandono delle campagne e l’affermarsi della società industriale e dei consumi, con le contraddizioni che questo processo determinerà poi, in particolare dalla fine degli anni Sessanta, nella società italiana.

La Francia è raccontata attraverso le foto del Maggio 1968, nei giorni della rivolta studentesca al Quartiere Latino, il tempo della grande utopia, con gli scioperi e le manifestazioni di cui Dondero, parigino per adozione, è spettatore attento e, anche in questa circostanza, cronista per immagini. Come sempre nelle sue foto, i veri protagonisti sono le persone comuni, lavoratori, contadini, studenti, operai, mentre lo sguardo del fotografo si posa su un mondo che si vorrebbe meno feroce specie con i deboli, quelli a cui Dondero ha sempre dedicato il suo obiettivo, mosso da una toccante e allo stesso tempo laica compassione.

La mostra, realizzata e promossa dal Comune di Jesi in collaborazione con la Fototeca Provinciale di Fermo, l’Associazione Altidona Belvedere e il Circolo Culturale Massimo Ferretti, è aperta fino a domenica 12 aprile nell’orario di apertura dei musei. Info: www.palazzopianetti.it

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