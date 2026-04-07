mercoledì, Aprile 8, 2026
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In fiamme nella notte un’azienda per la lavorazione del legno

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PETRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte (dalle ore 0.30) per un incendio sviluppatosi all’interno di una ditta di lavorazione del legno.

Sul posto sono intervenute le squadre di Pesaro e Urbino, con autobotti e autoscala, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme.

Sono poi seguite le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

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