In fiamme nella notte un’azienda per la lavorazione del legno

PETRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte (dalle ore 0.30) per un incendio sviluppatosi all’interno di una ditta di lavorazione del legno.

Sul posto sono intervenute le squadre di Pesaro e Urbino, con autobotti e autoscala, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme.

Sono poi seguite le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

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