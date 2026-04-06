martedì, Aprile 7, 2026
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Un gatto finisce in un pozzo, soccorso e restituito alla proprietaria

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JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 10 in via Ancona, per soccorrere un gatto caduto in un pozzo profondo circa 7 metri, privo di acqua.

La squadra di Jesi ha provveduto al recupero dell’animale mediante tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) riportandolo in superficie in sicurezza e affidandolo alla proprietaria in ottime condizioni.

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