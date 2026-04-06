In fiamme nella tarda mattinata il sottotetto di un’abitazione

OFFAGNA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 13 in via dei Tornei per un incendio sviluppatosi nel sottotetto di un’abitazione.

La squadra di Osimo è intervenuta con il supporto di quattro autobotti ed un’autoscala provenienti da Jesi e Ancona, ed ha provveduto allo spegnimento dell’incendio ed alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto presenti le forze dell’ordine.

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