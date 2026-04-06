Cingoli è il “Borgo dei Borghi 2026”, il Balcone delle Marche conquista l’Italia

CINGOLI – Il Comune di Cingoli accoglie con immensa emozione e profondo orgoglio la vittoria al concorso nazionale Il Borgo dei Borghi, promosso dalla RAI.

Un risultato straordinario che premia il “Balcone delle Marche” e proietta Cingoli al centro dell’attenzione nazionale, riconoscendone il valore storico, paesaggistico e culturale.

La proclamazione è stata accolta da una grande partecipazione popolare: cittadini, famiglie, giovani e associazioni si sono riuniti per festeggiare insieme presso il Circolo Cittadino di Cingoli, luogo simbolo della cingolanità e della tradizione locale, diventato per l’occasione il cuore pulsante di una comunità unita e orgogliosa.

Il Sindaco Michele Vittori esprime grande soddisfazione per un risultato che rappresenta un momento storico per la città:

«Questa è una vittoria che appartiene a tutta Cingoli. Un traguardo che premia non solo la straordinaria bellezza del nostro borgo, ma soprattutto il senso di comunità, l’impegno e la passione di chi ogni giorno vive e valorizza questo territorio.

Cingoli oggi viene riconosciuta a livello nazionale come esempio di autenticità, accoglienza e qualità della vita. È il risultato di un percorso costruito nel tempo, fatto di collaborazione tra istituzioni, associazioni, operatori e cittadini.

Abbiamo dimostrato cosa significa fare squadra: una comunità capace di unirsi, di raccontarsi e di credere nel proprio valore.

Questo riconoscimento rappresenta per noi un nuovo punto di partenza. Continueremo a lavorare con determinazione per valorizzare il nostro patrimonio, rafforzare l’offerta turistica e cogliere al meglio le opportunità che questo titolo porterà con sé.

Oggi Cingoli, il Balcone delle Marche, rappresenta con soddisfazione non solo se stessa ma l’intera regione, diventando ambasciatrice della sua bellezza, della sua storia e della sua identità».

L’Amministrazione comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto questo percorso: cittadini, associazioni, operatori, volontari e in particolare i tanti giovani che si sono impegnati con entusiasmo.

Un grazie sincero va agli amministratori, ai colleghi, ai comuni limitrofi e a tutte le realtà che, anche al di fuori della regione e oltre i confini nazionali, hanno dimostrato affetto e vicinanza, contribuendo a rendere questo risultato davvero condiviso.

L’Amministrazione rivolge inoltre un pensiero di stima e vicinanza a tutti i borghi che hanno partecipato al concorso, autentici custodi della bellezza e dell’identità italiana.

Un ringraziamento speciale è infine rivolto alla RAI, al progetto Il Borgo dei Borghi e a tutta la redazione per aver offerto una vetrina così importante ai territori, e al giudice Jacopo Veneziani per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso il nostro borgo.

Cingoli si conferma così simbolo di un territorio che unisce storia, bellezza, tradizione e accoglienza, pronto a rappresentare con orgoglio le Marche nel panorama nazionale e internazionale.

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