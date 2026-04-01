Dal 3 aprile sarà disponibile online e in tutte le librerie “In principio, Ificle”, edito da Capponi Editore

Due gli autori dello scritto, Malik Tariq Bashir e Ilaria Della Croce

Dal 3 aprile 2026 sarà disponibile online e in tutte le librerie “In principio, Ificle”, edito da Capponi Editore. Sono due gli autori dello scritto, Malik Tariq Bashir e Ilaria Della Croce.

Bashir è al suo quarto romanzo, dopo “Il leone Bianco (Faligi Editore, 2009), “Il profumo dei Valgesi” (Bookabook, 2022) e “L’osmosi del coc-codril-lo” (Bookabook, 2024), mentre Ilaria Della Croce al primo, essendosi occupata sempre del “dietro le quinte” con l’editing e la comunicazione.

È un tentato femminicidio il punto di partenza del romanzo. Cecilia, la protagonista, ha intrapreso suo malgrado un buio sentiero e ora non è in grado di discernere quanto ci sia di reale e quanto invece sia mera proiezione di quello che avrebbe potuto essere.

Ma Carlo, quello che ella credeva essere “l’amore”, non riuscirà nel suo intento. La ragazza avrà una seconda possibilità di riscattare la propria esistenza attraverso numerose prove, la più ardua delle quali sarà riuscire finalmente a guardarsi dentro.

La luce e l’ombra si alternano in una continua definizione di ciò che è stato e di ciò che potrebbe essere. Il coraggio e la capacità di affrontare il peso della realtà delle cose saranno una nuova affascinante scoperta, nonostante la paura di fissare davvero una nuda bugia.

Si trattava davvero di una netta contrapposizione tra giusto o sbagliato? O forse era necessario realmente capire che una cruda realtà è comunque migliore di una molle invenzione?

È così che il percorso di rinascita di Cecilia si imbatterà in quello di un uomo che ha scelto di essere il capitano della propria ombra, seguendo anch’egli la via dell’illusione.

Entrambi hanno imboccato un percorso tortuoso, eppure qualcosa li unisce e li attrae, come accade con tutto ciò che si teme e che non si vuole fissare fino in fondo.

In uno scenario di vento e accecante rimpianto dovranno entrambi sincronizzare il proprio vissuto con quello che sta per accadere. Qualcosa è mutato e non sarà più sufficiente fissare l’orizzonte per ottenere una risposta. Le domande sono molte e bussano sempre più forti, fino a trovare una porta che, in un modo o nell’altro, sta per schiudersi.

La rinascita dalle proprie ceneri sarà il preludio per un nuovo volo, dove finalmente libertà e confine avranno la possibilità di dire “no” a tutto ciò che non è rispetto di sé e dell’altro.

“In principio, Ificle” è un romanzo profondo e onirico, che guida il lettore verso la via d’uscita, qualunque essa sia.

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