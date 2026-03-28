Per il Banco Marchigiano il miglior anno di sempre

L’Istituto di Credito ha approvato il bilancio 2025: utile record, solidità patrimoniale e tre anni di crescita costante

CIVITANOVA MARCHE – Il Consiglio di Amministrazione del Banco Marchigiano ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, chiudendo un triennio di crescita strutturale, rafforzamento patrimoniale e consolidamento del ruolo di Banca Territoriale.

Il 2025 segna un risultato storico: l’utile netto supera i 15 milioni di euro, il più alto mai conseguito dalla Banca, con un incremento del +20,5% rispetto al 2024. Un dato che conferma ancora una volta la solidità e la crescita costante costruita negli anni attraverso una gestione prudente e una visione strategia capace di generare valore nel tempo.

Il patrimonio netto supera i 115 milioni di euro, con una crescita del 13,5% rispetto all’esercizio precedente, mentre il CET1 ratio raggiunge il 28,2% (+16% rispetto al 2024), ampiamente superiore ai livelli medi di sistema. Numeri e indici che confermano la forza patrimoniale raggiunta dalla banca.

Grazie a questi risultati, nel 2025, la Banca ha sostenuto famiglie e imprese con 140 milioni di euro di nuove erogazioni (+ 16,6% rispetto al 2024), confermando una presenza concreta e continuativa a supporto dell’economia reale.

La raccolta complessiva si incrementa di circa 70 milioni di euro (+4,6%), attestandosi a quasi 1,6 miliardi di euro, mentre gli impieghi netti crescono di oltre 24 milioni di euro (+4,3%), raggiungendo 583 milioni di euro.

Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità del credito: l’NPL ratio lordo si attesta al 2,65% (NPL netto 0,65%), in riduzione rispetto al 2024, con una copertura del credito deteriorato pari al 76,1%, a conferma di una gestione del rischio prudente e rigorosa.

“I risultati del 2025 confermano la validità del percorso intrapreso tre anni fa – dichiara il Direttore Generale Massimo Tombolini – abbiamo costruito una crescita solida, equilibrata e sostenibile, fondata su prudenza ed efficienza. E’ il risultato del lavoro quotidiano di tutte le nostre persone: un vero gioco di squadra che ha permesso alla Banca di rafforzarsi anno dopo anno, generando valore stabile nel tempo.”

“Una Bcc solida ha il dovere di restituire valore al territorio – evidenzia il Presidente Sandro Palombini. Nel 2025 abbiamo destinato più di 800 mila euro ad iniziative sociali, sportive, culturali e sanitarie, trasformando i risultati economici in interventi concreti a favore della comunità, come l’acquisto di un’ambulanza di ultima generazione per la Croce Verde di Civitanova Marche. Una Banca mutualistica di comunità misura la propria forza anche dalla capacità di restituire valore alle persone e alle realtà che sostiene.”

“In questi ultimi tre anni – sottolinea il Vice Presidente Marco Bindelli – il Banco Marchigiano ha scalato posizioni nella graduatoria delle 65 banche affiliate al Gruppo Cassa Centrale Banca, migliorando costantemente le proprie performance. Il supporto di Cassa Centrale Banca ci consente di operare con la logica e gli strumenti di una grande banca nazionale, mantenendo però una forte focalizzazione sul territorio, sulla mutualità ed una relazione diretta con soci e clienti”.

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