Maltempo a Fano, proseguono gli interventi sul territorio: situazione sotto controllo

FANO – Proseguono su tutto il territorio comunale gli interventi di rimozione delle alberature cadute e di ripristino dei disservizi causati dall’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato anche la città di Fano.

In diversi punti del territorio, la caduta di piante e grossi rami ha provocato danni anche ai cavi elettrici, rendendo necessario il costante intervento di Enel, impegnata nelle attività di pronto intervento per il ripristino delle linee danneggiate.

Parallelamente sono al lavoro i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, la Polizia Locale, i tecnici del Comune di Fano e la ditta incaricata dall’amministrazione comunale, attiva con due squadre sul territorio per rimuovere alberi e rami che in più casi hanno ostruito la viabilità secondaria, soprattutto nelle zone periferiche e nelle campagne.

Al momento non si registrano particolari criticità e la situazione risulta sotto controllo. I tecnici comunali continuano a monitorare costantemente il territorio, seguendo da vicino le operazioni e coordinando gli interventi necessari nelle varie aree interessate.

Tra gli interventi più rilevanti effettuati in queste ore si segnalano la rimozione di una grossa quercia lungo la strada provinciale che collega Fenile a Belgatto, di una grande pianta caduta in zona Ponte Murello e di un’altra quercia nella zona di Caminate.

L’amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutte le forze impegnate in queste ore difficili, a partire dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia Locale, dalla Polizia Stradale, dai tecnici comunali, dalle squadre operative incaricate e da Enel, che sotto la pioggia battente stanno lavorando senza sosta per garantire sicurezza, ripristinare i servizi e liberare le strade dai disagi causati dal maltempo.

Nella foto un albero caduto a Roncosambaccio

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