venerdì, Marzo 27, 2026
Ultimo:
CHIARAVALLEEVENTIIN PRIMO PIANO

La Delegazione Anei di Chiaravalle sabato si presenterà alla cittadinanza

www.laltrogiornale.it

CHIARAVALLE – La Delegazione ANEI (Associazione Nazionale ex Internati nei lager nazisti) di Chiaravalle, si presenterà alla cittadinanza e alle Autorità locali sabato 28 marzo alle ore 16 presso la Sala Piumini della Biblioteca Comunale, illustrando le finalità dell’Associazione.

In particolare si parlerà degli IMI (Internati Militari Italiani) prigionieri nei lager nazifascisti durante la seconda guerra mondiale.

 

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it