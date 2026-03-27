Anpas Marche offre ai giovani 166 posti di Servizio civile

Il bando è riservato ai giovani dai 18 ai 28 anni, c’è tempo fino al 8 aprile

ANCONA – Anpas Marche mette a disposizione dei giovani, dai 18 ai 28 anni, ben 166 posti di Servizio Civile Universale nelle numerose sedi delle Pubbliche Assistenze del territorio.

“Il Servizio Civile Universale è un invito all’azione: un’opportunità unica per i giovani di formarsi, maturare una coscienza civile e scoprire le dinamiche di un settore vitale come quello sociosanitario. – afferma Andrea Sbaffo presidente di ANPAS Marche– Siamo pronti ad accogliere chiunque voglia mettersi alla prova e costruire, insieme a noi, il proprio percorso professionale”.

Grazie ai progetti finanziati dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Pubbliche Assistenze Insieme per Ancona 2025”, “Pubbliche Assistenze Insieme per Ancona e Macerata 2025”, “Pubbliche Assistenze Insieme per Ascoli Piceno 2025” e “Pubbliche Assistenze Insieme per Fermo 2025” sono a disposizione 166 posti in 39 sedi locali.

È previsto un impegno di 25 ore settimanali, un compenso di circa € 520,00 mensili, una formazione sulle specifiche attività di progetto, la maturazione di una esperienza professionale e la certificazione delle competenze acquisite unitamente ad un percorso di sviluppo di consapevolezza sul significato di cittadinanza attiva.

È possibile candidarsi al Servizio Civile Universale all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/, scadenza bando ore 14.00 del 8 aprile 2026 . Le domande devono essere presentate esclusivamente on line.

Per ogni ulteriore informazione è possibile chiamare lo 071/52398 e consultare il sito https://www.anpasnazionale.org/info/scu-progetti-anpas-attivi.html

Le Pubbliche Assistenze ANPAS, con progetto a bando, sono a disposizione per aiutare i candidati nella presentazione della domanda.

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