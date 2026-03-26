Incidente a Carignano, auto si ribalta: ferita una donna di 54 anni

FANO – Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente in strada comunale di Carignano, nel tratto compreso tra strada comunale Ponte Varano e strada comunale di Centinarola, conosciuta come strada della Selva.

Una donna fanese di 54 anni, alla guida di una Fiat Panda, mentre percorreva il tratto in direzione Fano, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta per i rilievi, ha perso il controllo del veicolo, andando a urtare la scarpata posta sul lato destro della carreggiata. L’auto si è quindi ribaltata, terminando la corsa sul lato sinistro al centro della carreggiata.

La conducente è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Fano. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, alimentato a metano.

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