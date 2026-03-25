EDRA Costruzioni consegna il Volterra–Elia di Torrette: da Senigallia l’esempio che fa scuola

Ultimato in tempi record il cantiere pionieristico da circa 8 milioni di euro che ha trasformato l’Istituto

ANCONA – Da Senigallia, questa volta, non arriva solo una buona notizia: arriva un esempio concreto di come si possono fare le opere pubbliche quando competenza e responsabilità viaggiano nella stessa direzione. EDRA Costruzioni, realtà senigalliese, ha portato a termine e consegnato nei tempi previsti l’intervento di adeguamento sismico dell’Istituto Volterra-Elia di Torrette, rispettando il cronoprogramma contrattuale in un momento storico in cui, tra scadenze PNRR e rincari, riuscirci non è affatto scontato.

Il cuore del racconto sta proprio qui: un’azienda del territorio che non si limita a “lavorare bene”, ma dimostra di saper governare la complessità. Perché il Volterra-Elia non è stato un cantiere qualunque. È stato un intervento delicatissimo su un edificio vissuto ogni giorno da una comunità enorme, con la scuola in attività e una routine da proteggere. EDRA, nello spirito pionieristico dettato dallo studio ALL Ingegneria, ha operato con la precisione di chi sa che la vera sfida non è solo costruire, ma farlo senza interrompere la vita delle persone.

Sul piano tecnico il risultato è di quelli che parlano da soli: per installare isolatori sismici di ultima generazione le squadre hanno eseguito lavorazioni estremamente invasive sulla struttura, intervenendo sui pilastri portanti e trasformando l’edificio in una scuola capace di “disaccoppiarsi” dal terreno in caso di terremoto. È una tecnologia avanzata, pensata per rendere la sicurezza una certezza misurabile, non uno slogan. E il fatto che tutto questo sia stato completato nei tempi, dentro un biennio complicato per il settore, dà la misura del livello raggiunto da questa esperienza marchigiana.

Ma se questa storia funziona, è anche perché i protagonisti hanno lavorato come una squadra vera, ciascuno nel proprio ruolo. La Provincia di Ancona ha accompagnato il percorso con un’impostazione concreta e collaborativa: il Presidente Daniele Carnevali, la RUP ing. Alessandra Vallasciani e il Dirigente ing. Roberto Vagnozzi hanno rappresentato un’amministrazione capace di scegliere la competenza e di farla pesare dove serve, nella gestione quotidiana dei problemi. E la Direzione Lavori, con gli ingegneri Riccardo Cerasa e Alessandro Berluti e il supporto dell’ing. Giacomo Tittarelli, ha garantito quella continuità tecnica che, nei cantieri complessi, fa spesso la differenza tra un percorso lineare e una sequenza di rallentamenti.

C’è poi un aspetto che rende tutto ancora più “senigalliese”, nel senso migliore del termine: EDRA non ha costruito solo un’opera, ha costruito anche un modo di stare nel lavoro. Le certificazioni ottenute — la SA8000 sulla responsabilità sociale e la UNI PdR 125:2022 sulla parità di genere — raccontano una scelta precisa, quella di investire sulla qualità interna dell’azienda, sul rispetto delle persone e su una cultura organizzativa matura. E quando un’impresa funziona davvero “da dentro”, poi lo si vede anche fuori: nei tempi rispettati, nella gestione ordinata, nell’affidabilità con cui si chiudono i cantieri.

Infine, il merito va condiviso con chi quella scuola la vive ogni giorno. Dirigente, docenti, personale ATA e soprattutto gli studenti hanno convissuto con le lavorazioni con una pazienza e una maturità che meritano di essere ricordate. Perché accettare un disagio temporaneo, sapendo che è il prezzo di un futuro più sicuro, è una forma di responsabilità collettiva che fa bene a un territorio.

Con la consegna del Volterra-Elia, EDRA Costruzioni firma qualcosa che va oltre un appalto: firma un messaggio. E quel messaggio parte da Senigallia con una chiarezza rara: quando un’impresa locale lavora con metodo e un’amministrazione pubblica lavora con competenza, l’Italia non rincorre le scadenze; le rispetta. E, nel farlo, restituisce fiducia.

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