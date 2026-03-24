martedì, Marzo 24, 2026
Ultimo:
CAGLICRONACAIN PRIMO PIANO

Un ferito grave in un incidente avvenuto nel pomeriggio a Cagli

www.laltrogiornale.it

CAGLI – Poco dopo le ore 15:45, i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Smirra per un incidente stradale che ha visto coinvolti un’autovettura ed un mezzo pesante.

La squadra dei Vigili del fuoco di Cagli ha provveduto all’estrazione del ferito rimasto all’interno dell’autovettura, affidandolo alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con ambulanza ed eliambulanza.
Presenti sul posto anche i Vigili Urbani di Cagli.

 

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it