Musica e partecipazione democratica: il connubio va in scena a Pesaro con Antonello Cresti

PESARO – La cultura può essere uno strumento di protagonismo popolare e di difesa delle identità vive dei territori.

L’Associazione Culturale Marche Terre Libere promuove per domenica 29 marzo 2026 a Pesaro un pomeriggio dedicato al rapporto tra suono e comunità. L’appuntamento è fissato alle ore 16 presso la scuola Pianeta Musica, in via Perfetti 12 a Pesaro.

Nel corso dell’incontro ci sarà la presentazione del libro “Cultura sovranista. Idee armate per una rinascita popolare” di Antonello Cresti, opera che invita a ripensare il ruolo della cultura come strumento di protagonismo popolare e di difesa delle identità vive dei territori.

Ad arricchire l’incontro sarà la partecipazione del pianista pesarese Mario Mariani, che intervallerà la presentazione con alcuni brani al pianoforte.

“L’intreccio tra parola e musica, tra comunità e conoscenza-scrivono gli organizzatori. restituirà l’idea di una cultura vissuta dal basso, più partecipata e democratica. Con questo appuntamento, Marche Terre Libere conferma la propria vocazione a creare momenti di confronto plurale sui grandi nodi del nostro tempo– offrendo alla cittadinanza un’occasione di approfondimento con un autore di rilievo del dibattito critico contemporaneo e con un musicista radicato nella realtà pesarese. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti; informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.marcheterrelibere.org e sui canali social dell’associazione.

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