Cupramontana cambia passo: nuovo Prg per attrarre famiglie, imprese e investimenti
Nuove aree, abitazioni e sviluppo: il Comune si candida a polo residenziale strategico della Vallesina
CUPRAMONTANA – Non solo urbanistica, ma una vera strategia di sviluppo territoriale. Con il Piano Regolatore Generale, Cupramontana rilancia la propria visione di futuro e si propone come uno dei centri più attrattivi della Vallesina per qualità della vita, opportunità abitative e investimenti.
Il PRG segna un cambio di passo netto: meno burocrazia, regole chiare, sviluppo sostenibile e una programmazione concreta che punta a rendere il territorio competitivo, senza perdere la propria identità.
Il piano prevede aree residenziali e la possibilità di realizzare nei prossimi anni circa 250 unità abitative, con tipologie diversificate pensate per giovani coppie, famiglie e nuovi residenti.
Il progetto si fonda su un elemento chiave: qui non si viene solo ad abitare, si viene a vivere meglio.
Cupramontana offre:
- scuole, servizi educativi e spazi per le famiglie
- strutture sanitarie e assistenziali
- impianti sportivi e una rete associativa tra le più attive del territorio
- servizi bancari, postali e commerciali
- una forte identità culturale ed enogastronomica
Un contesto che unisce sicurezza, socialità e ambiente sano, in un territorio riconosciuto come capitale del Verdicchio.
Il PRG guarda oltre i confini comunali e si inserisce in una visione più ampia: quella della Vallesina come asse economico in crescita.
La vicinanza ai poli produttivi e logistici rende Cupramontana:
- una scelta ideale per chi lavora nell’area Jesi–Interporto
- un territorio attrattivo per imprese e investitori
- un punto di equilibrio tra lavoro e qualità della vita
Non periferia, ma nuovo centro di opportunità.
Il piano sarà presentato nella conferenza stampa organizzata per venerdì 27 marzo ore 15,00, presso la sala consiliare del Comune di Cupramontana, con gli interventi di:
- Enrico Giampieri, Sindaco
- Ing. Campodonico, progettista del PRG
- Geom. Sauro Ragni, già responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
- Ing. Loredana Pavani, attuale responsabile Ufficio Tecnico
- Dott. Massimo Stronati, Presidente Interporto Marche e Presidente della CONF-COOPERATIVE Nazionale di Produzione e Lavoro.
Un confronto tra visione politica, solidità tecnica e prospettiva economica che racconta un progetto costruito nel tempo e pronto a entrare da subito nella fase operativa.
Il nuovo PRG punta su:
- rigenerazione urbana e recupero dell’esistente
- nuove abitazioni e servizi
- semplificazione amministrativa
- sviluppo sostenibile e tutela del paesaggio
Un equilibrio tra crescita e identità, che trasforma il piano in uno strumento immediatamente utilizzabile da cittadini e imprese.
“Non è solo un piano regolatore – sottolinea il Sindaco – ma una scelta di futuro. Cupramontana vuole crescere, attrarre, creare opportunità. E lo fa senza perdere la propria anima.”
Cupramontana: non solo dove abitare. Dove scegliere di vivere.
*Sindaco
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