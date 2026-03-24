A scuola di legalità con i Carabinieri di Ancona

Mattinata di formazione e confronto con gli studenti di terza media dell’Istituto Scocchera

ANCONA – Ieri mattina, gli studenti delle classi terze medie dell’Istituto Comprensivo Scocchera (plesso di via del Conero) hanno accolto tra loro il Luogotenente Loredano Trovato, comandante della Stazione Carabinieri di Ancona Centro. Come di consueto l’Arma dei Carabinieri è particolarmente attenta all’universo giovanile, a cui si rivolge non solo con un linguaggio moderno attraverso i propri canali social ma anche organizzando frequenti incontri presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzati ad affrontare in maniera aperta e diretta tutto lo spettro che riguarda i temi della legalità, con riferimenti “forti” a quelli del bullismo, delle dipendenze precoci da sostanze proibite, dei pericoli della strada alla guida dei due ruote, dei fenomeni aggregativi violenti.

Il Luogotenente Trovato ha coinvolto i ragazzi semplicemente raccontandogli episodi, spesso dal triste epilogo, tratti dalla sua esperienza, per metterli in guardia consapevolmente dai rischi che comportano le condotte distorte, esaltando nel suo discorso il ruolo della scuola quale leva fondamentale per lo sviluppo della cultura del vivere civile tra le nuove generazioni.

Trovato ha anche evidenziato l’importanza che oggi, in un’epoca piena di incertezze dettate anche dalle drammatiche vicende che stanno investendo il mondo intero, assume il ruolo del Carabiniere come portatore di messaggi concreti di sostegno e conforto, per e tra la gente; ruolo che trova la sua massima espressione nella presenza continua della divisa dell’Arma in strada, dalle contrade più remote ai centri cittadini

Nella foto, il Lgt. Trovato in pattuglia tra i banchi del mercatino antiquario di Piazza Cavour

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati