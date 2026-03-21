Trenitalia, modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Orte-Falconara

ANCONA – I weekend del 21-22 marzo e del 25-26 aprile, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Orte-Falconara, nella tratta Falconara Marittima-Castelplanio, i treni Frecciargento, gli Intercity e quelli del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), della relazione Ancona-Fabriano-Roma, saranno interessati da modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni.

TRENI FRECCIARGENTO

I treni Frecciargento 8851-8852 Roma-Ravenna e viceversa sono soppressi. Da Roma a Ravenna il collegamento è soppresso anche il 24 aprile, da Ravenna a Roma il collegamento è soppresso anche i giorni 23 marzo e 27 aprile.

TRENI INTERCITY

I treni intercity 533, 534, 540 e 541 della relazione Roma Termini – Ancona subiscono limitazioni di percorso ed è previsto un servizio sostitutivo con bus, come di seguito riportato:

IC 533 Ancona – Roma Termini: nei giorni 21, 22, 23 marzo, 25, 26, 27 aprile, 16, 17, 18 maggio cancellato da Ancona a Foligno, previsto bus per la tratta soppressa

Ancona – Roma Termini: nei giorni 21, 22, 23 marzo, 25, 26, 27 aprile, 16, 17, 18 maggio cancellato da Ancona a Foligno, previsto bus per la tratta soppressa IC 534 Roma Termini – Ancona:

⮚ nei giorni 21 e 22 marzo cancellato da Fossato di Vico-Gubbio ad Ancona; previsto bus per la tratta soppressa

⮚ nei giorni 25, 26 aprile, 16, 17 maggio cancellato da Fabriano ad Ancona; previsto bus per la tratta soppressa

IC 540 Roma Termini – Ancona: nei giorni 20, 21, 22 marzo, 24, 25, 26 aprile, 15, 16, 17 maggio cancellato da Foligno ad Ancona; previsto bus per la tratta soppressa

Roma Termini – Ancona: nei giorni 20, 21, 22 marzo, 24, 25, 26 aprile, 15, 16, 17 maggio cancellato da Foligno ad Ancona; previsto bus per la tratta soppressa IC 541 Ancona – Roma Termini:

⮚ nei giorni 21 e 22 marzo cancellato da Ancona a Fossato di Vico-Gubbio; previsto bus per la tratta soppressa

⮚ nei giorni 25, 26 aprile, 16, 17 maggio cancellato da Ancona a Fabriano; previsto bus per la tratta soppressa.

TRENI DEL REGIONALE

Nei giorni 21-22 marzo e 25-26 aprile i treni del Regionale di Trenitalia circolanti nella tratta Falconara Marittima – Castelplanio sono interessati da limitazione di percorso, cancellazioni e modifiche di orario. Sono previsti collegamenti sostitutivi con bus. I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti o le biglietterie. Indicazioni ad hoc saranno inoltre posizionate nelle stazioni di interscambio. I canali di acquisto sono aggiornati.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO

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