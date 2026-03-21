Sassonia cambia volto: inaugurato il nuovo lungomare tra giochi d’acqua e riqualificazione

FANO – Giochi d’acqua che, soprattutto nelle ore serali, regaleranno un forte impatto visivo, ambientale e suggestivo: è stato inaugurato questa mattina il nuovo lungomare di Sassonia, uno spazio rinnovato che restituisce alla città un affaccio sul mare più accogliente, bello da vivere e capace di unire riqualificazione urbana, decoro e attrattività.

L’intervento rappresenta un passaggio importante nel percorso di valorizzazione del waterfront cittadino e consegna a Fano un’area completamente riqualificata, pensata per cittadini, famiglie, turisti e per tutti coloro che vivono il litorale come luogo identitario della città. Il nuovo lungomare si presenta oggi come uno spazio più ordinato, funzionale e piacevole, in grado di rafforzare il collegamento tra il mare e il tessuto urbano e di offrire un nuovo punto di riferimento.

A caratterizzare in modo particolare il nuovo volto di Sassonia sono proprio le fontane e i loro giochi d’acqua, destinati a diventare uno degli elementi più riconoscibili e apprezzati dell’intervento. Un segno estetico e urbano che contribuirà a rendere ancora più suggestiva l’area, soprattutto nelle ore serali, esaltandone la dimensione scenografica e l’impatto complessivo.

“Si è trattato di un cantiere complesso, che abbiamo ereditato e che siamo riusciti a portare a compimento”, dichiara il sindaco Luca Serfilippi. “Il risultato finale è positivo, nonostante le difficoltà iniziali, anche perché siamo intervenuti per migliorarlo ulteriormente, non solo con le fontane ma con l’insieme degli elementi che oggi qualificano questo spazio. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a quest’opera: dalla precedente amministrazione, con cui è partito il finanziamento, all’assessore Ilari, a tutto lo staff dei Lavori pubblici e alle ditte coinvolte. Credo che il risultato sia davvero un bellissimo lavoro”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari, che ha sottolineato il valore dell’intervento e il lavoro svolto per arrivare alla conclusione dell’opera: “Oggi è un giorno importante perché si conclude un intervento rilevante per la città. Abbiamo portato a termine un cantiere non semplice, intervenendo anche su alcuni aspetti da sistemare. Il risultato è uno spazio molto bello, che con le fontane, il verde e la nuova sistemazione assume un carattere ancora più suggestivo e rappresenta un punto di partenza nel percorso di riqualificazione di tutta l’area del lungomare”.

Nel corso dell’inaugurazione è intervenuto anche l’ex sindaco Massimo Seri, che ha evidenziato il significato urbano dell’opera e il valore del lavoro svolto: “Questo è uno spazio che ha ritrovato dignità. Prima qui c’erano le auto, oggi invece c’è una passeggiata che restituisce qualità, bellezza e respiro a tutto il contesto. Anche la scelta di inserire il verde contribuirà a rendere quest’area ancora più bella, quando gli alberi cresceranno e completeranno il disegno del progetto. È una soddisfazione vedere conclusa un’opera frutto di una visione politica, del lavoro dei tecnici e della capacità di affrontare e risolvere, in corso d’opera, gli accorgimenti necessari. È stato un lavoro di squadra, amministrativo e tecnico, che consegna alla città un luogo più bello, più funzionale e meglio collegato con la città”.

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai tecnici comunali, ai professionisti, alle ditte e a tutti coloro che hanno contribuito, nei diversi ruoli, alla realizzazione dell’intervento, rendendo possibile il completamento di un’opera destinata a incidere in modo concreto sulla qualità di uno degli spazi pubblici più frequentati del litorale fanese.

Con il nuovo lungomare di Sassonia, Fano compie dunque un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del proprio fronte mare, restituendo alla città uno spazio capace di unire bellezza, funzionalità e vivibilità, in un equilibrio tra riqualificazione urbana e nuova attrattività.

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