domenica, Marzo 22, 2026
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Il corpo senza vita di un uomo recuperato nel pomeriggio sulla spiaggia di Mezzavalle

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ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, poco prima delle ore 16, sulla spiaggia di Mezzavalle, per il recupero della salma di una persona restituita dal mare.

La squadra di Ancona con il supporto dell’elicottero proveniente da Pescara  ha recuperato il corpo dell’uomo, affidandolo poi al personale del 118 nel parcheggio di Portonovo.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

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