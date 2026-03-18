giovedì, Marzo 19, 2026
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Soccorso un uomo scivolato nel pomeriggio in una scarpata

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SASSOCORVARO – I Vigili del fuoco di Macerata Feltria alle 18,10 sono intervenuti per soccorrere un uomo scivolato in una scarpata per circa 10 metri.

Una zona particolarmente impervia coperta da una folta vegetazione di rovi.

Una volta raggiunto, l’uomo è stato recuperato e consegnato al personale sanitario.

 

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