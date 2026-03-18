giovedì, Marzo 19, 2026
Ultimo:
ANCONACRONACAIN PRIMO PIANO

Scontro sotto la galleria della Montagnola, tre feriti portati in ospedale

www.laltrogiornale.it

ANCONA – I Vigili del fuoco della centrale dorica sono stati impegnati dalle 17,40 all’interno della galleria della Montagnola per lo scontro che ha coinvolto quattro autovetture ed un mezzo pesante.

Gli operatori dei Vigili del fuoco della squadra intervenuta dalla sede Centrale hanno provveduto ad estrarre un uomo bloccato all’interno della propria auto. Coinvolti anche due minori.

Tutti sono stati trasferiti all’ospedale regionale di Torrette. Chiusa al traffico la galleria per i lavori di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it