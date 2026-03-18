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Incendio nella notte all’interno di un cinema di Fano

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FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 4:30 in via Arco d’Augusto per l’incendio in un cinema.

La squadra dei Vigili del fuoco di Fano, sul posto con due autobotti, ha individuato il focolaio all’interno del locale invaso dal fumo ed ha provveduto allo spegnimento delle fiamme.
Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

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