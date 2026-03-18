Ancona Capitale della Cultura 2028, Santanchè: “Volano per turismo, delle Marche e dell’Italia intera”

ROMA – “Ancona Capitale italiana della Cultura 2028 è una vittoria della città e delle Marche, che vedono riconfermarsi questo titolo dopo Pesaro 2024, ma è anche un successo per il turismo e l’economia nazionali. Questo riconoscimento, infatti, incentiva i territori a una programmazione di lungo periodo, attrae sponsor e fondi, moltiplica l’investimento iniziale e impatta anche sui flussi turistici, non soltanto delle destinazioni premiate: già in passato, le città capitali hanno contribuito a far sì che le mete culturali in Italia coprissero oltre il 60% delle presenze totali”.

Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè sulla proclamazione di Ancona a Capitale della Cultura 2028.

“Complimenti alla città di Ancona proclamata Capitale italiana della Cultura 2028 dopo una scelta della commissione ministeriale adottata all’unanimità. Si tratta di un risultato costruito con impegno e costanza dal sindaco Daniele Silvetti e frutto di un lavoro che ha unito tutte le realtà anconetane: amministrazione, realtà sociali e civiche, cittadini e la Regione Marche che ha sostenuto questo percorso. Il raggiungimento di questo traguardo è dunque l’esito di un impegno di squadra ed esprime una visione di città che rivendica la propria identità ma si apre nel contempo all’innovazione che è pilastro della conoscenza. Quando c’è un obiettivo comune da raggiungere la volontà di creare una opportunità straordinaria diventa centrale. E ciò che è accaduto, con successo, per Ancona. Sappiamo bene quanto la costruzione di una candidatura per un riconoscimento così importante impegni le Amministrazioni nella redazione di progetti che sono sempre molto approfonditi e sviluppati con grande serietà, chiamando a raccolta le eccellenze del territorio. Un plauso va quindi anche alle altre città che hanno presentato la loro candidatura. L’intenzione di voler rappresentare il senso italiano della cultura, al di là della scelta adottata dalla Commissione costituisce per loro un merito significativo”. Lo dichiara in una nota il deputato e segretario regionale delle Marche di Forza Italia Francesco Battistoni.

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