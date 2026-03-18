A Mondolfo interessante confronto sul referendum sulla Giustizia

MONDOLFO – Il Salone Aurora di Mondolfo ha ospitato un interessante confronto sul referendum costituzionale sulla Giustizia.

Sono intervenuti l’avvocato Marco Baietta, vice presidente della Camera penale di Pesaro – Referente per le Marche del “Comitato Camere penali per il Sì”; la dottoressa Anna Gallucci, sostituto procuratore del Tribunale di Pesaro e il dottor Giuseppe Bellitti, giudice tributario – ex componente del Csm tributario – Docente universitario a riposo di Diritto amministrativo.

L’incontro è stato aperto dall’ex sindaco di Mondolfo ed attuale consigliere regionale Nicola Barbieri che ha portato i saluti a tutti i numerosi intervenuti.

Va detto che il referendum di domenica e lunedì segnerà un passaggio importante per il nostro Paese. Ultimamente abbiamo ascoltato molte ragioni per votare sì. L’obiettivo – è stato affermato durante il confronto – è ora quello di vincere per una giustizia giusta e uguali diritti per tutti.

Un confronto molto interessante terminato con diverse domande delle persone presenti in sala.

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