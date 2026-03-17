Un autoarticolato in fiamme nell’area di servizio Vallefoglia

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 4 sull’autostrada A14, in direzione sud, all’interno del parcheggio dell’area di servizio Vallefoglia, per l’incendio di un autoarticolato.

Il conducente ha sganciato il trattore stradale, evitando il coinvolgimento del rimorchio.

La squadra dei Vigili del fuoco, intervenuta con due autobotti ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’area circostante.

L’area di servizio è rimasta chiusa per tutta la durata dell’intervento.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia Autostradale ed il personale della società autostrade

Non si segnalano persone coinvolte.

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