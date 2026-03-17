Pioggia di medaglie per la Figest ai mondiali di tiro alla fune indoor / FOTO

Un oro, due argenti, tre bronzi e due quarti posto nel medagliere azzurro della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

ANCONA – Si chiude con un bilancio straordinario la spedizione della FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali ai Campionati Mondiali di Tiro alla Fune indoor di Taipei 2026. Gli atleti italiani, impegnati sia con la maglia della Nazionale che con i colori delle rispettive Asd, hanno confermato la crescita esponenziale del movimento italiano, portando a casa trofei di assoluto prestigio in un contesto internazionale di altissimo livello.

Nella sfida tra le rappresentative Nazionali l’Italia ha dato prova di forza e compattezza, riuscendo a salire sui gradini più alti del podio nelle categorie più competitive. Al termine delle sfide gli Azzurri hanno conquistato una medaglia d’argento nella categoria 640kg Senior Uomini e tre di bronzo nelle categorie 680kg Senior Uomini, 560kg Senior Uomini e 580kg Mix Uomini e Donne.

Anche la competizione dedicata ai Club ha visto le società affiliate FIGeST dominare il campo di gara, con l’Asd Cobra Fermo e la FIGeST Morbegno protagoniste assolute: primo posto nella categoria 560kg Uomini Senior (Asd Cobra Fermo), secondo posto nella categoria 560kg Mix Uomini e Donne (FIGeST Morbegno), secondo posto nella categoria 680kg Uomini Senior (Asd) Cobra Fermo, secondo posto nella categoria 640kg Uomini (Asd Cobra Fermo), quarto posto nella categoria 680kg Uomini Senior (FIGeST Morbegno), quarto posto nella categoria 640kg Uomini (FIGeST Morbegno).

Sotto la guida tecnica del responsabile Alfredo Dalle Luche e del Ct Sandro Antonino Gargiulo, il team azzurro ha schierato un gruppo d’eccellenza di cui hanno fatto parte, per gli uomini: Rossano Biondi, Andrea Pasquini, Devis Pennesi, Alex Petrini, Francesco Spaccapaniccia (Bellatores), Eugenio Gargiulo, Luigi Terminiello (Asd Lubrensis), Gabriele Bartalucci (Ascd Black Bull), Manuel De Piazzi (Asd Cavalcata dell’Assunta), Stefano Cintio, Cristiano Ferrara, Paolo Giacomozzi, Stefano Marcaccio, Andrea Mignami (Asd Cobra Fermo), Mattia Martinalli e Cristian Fiorini (Tiro alla fune Valtellina).

Il team femminile, invece, era composto da: Giulia Benedetti (Cerberus), Silvana Benedetti (Black Bull), Alessia Cannavale (Lubrensis), Chiara Corsi (Cobra), Angela D’Angelo (Bellatores), Claudia Perino (Lupi Neri).

Presenti nel corpo arbitrale internazionale anche i marchigiani Andrea Nasso (San Severino Marche) e Laura Ferioli (Matelica), a testimonianza dell’alta professionalità italiana anche nel settore ufficiale di gara.

“Questo risultato va oltre ogni più rosea aspettativa. Vedere il tricolore sventolare così tante volte a Taipei è stato motivo di orgoglio per tutta la Federazione – sottolinea Enzo Casadidio, presidente nazionale FIGeST, che spiega – Questi ragazzi e queste ragazze rappresentano l’essenza dello sport tradizionale: fatica, sacrificio e spirito di squadra. Un plauso va a tutti, atleti e società, che hanno investito tempo e risorse per arrivare pronti a questo appuntamento mondiale”.

Grandissima la soddisfazione di Alfredo Dalle Luche, responsabile tecnico della nostra Nazionale: “Abbiamo lavorato duramente sulla preparazione atletica e sulla tecnica di tiro. I risultati ci hanno dato ragione: l’Italia è oggi una delle nazioni guida nel panorama mondiale del tiro alla fune indoor. La coesione del gruppo è stata la nostra arma in più ma vorrei anche sottolineare che tutte le formazioni sia di club che del torneo per nazionali schierate sono arrivate a giocarsi una medaglia in semifinale”.

Gioia anche nelle parole di Sandro Antonino Gargiulo, commissario tecnico azzurro: “Affrontare Nazioni come i padroni di casa di Taipei o le potenze del Nord Europa non è mai semplice ma i nostri atleti non hanno abbassato lo sguardo. Le medaglie vinte, specialmente l’argento nella 640kg e il bronzo nella mista, dimostrano che siamo competitivi su ogni fronte”.

A dare appuntamento ai campioni del tiro alla fune in Italia nel 2027 è, infine, Matteo Capeccia, responsabile del Dipartimento tiro alla fune FIGeST: “Complimenti a tutti per questo finale di stagione col botto. Ma non ci fermiamo qui: il cammino prosegue verso un obiettivo ancora più grande. Taipei è stato un test fondamentale in vista dei Mondiali Indoor 2027, che avremo l’onore di ospitare in Italia, a Morbegno. Sarà la nostra occasione per mostrare al mondo intero la bellezza delle nostre tradizioni e la forza del nostro sport”.

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