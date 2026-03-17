mercoledì, Marzo 18, 2026
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Due auto in fiamme nel pomeriggio nel Piazzale Adriatico di Marcelli

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NUMANA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13, nel Piazzale Adriatico di Marcelli di Numana, per l’incendio di due autovetture.

La squadra di Osimo, sul posto con due autobotti, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

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