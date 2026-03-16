Una medaglia per raccontare identità e territorio: premiati tre studenti del Liceo Apolloni

Il concorso è stato promosso da Accademia Orafa Fano e Bcc Fano per valorizzare la creatività degli studenti e rafforzare il legame tra scuola, tradizione artigianale e territorio

FANO – Un concorso creativo per avvicinare i giovani alla tradizione orafa e valorizzare il talento delle nuove generazioni. Ha colto nel segno l’iniziativa promossa dall’Accademia Orafa Fano insieme a BCC Fano che ha coinvolto gli studenti della sezione Lavorazione metalli del Liceo Artistico Statale “Adolfo Apolloni” di Fano nella progettazione di una medaglia commemorativa.

Un’apposita giuria, coordinata dal Direttore artistico dell’Accademia Orafa Fano Carlo Bruscia, e composta dalla Responsabile relazioni esterne BCC Fano Monica Pucillo, dal maestro orafo Marco Meletti, dallo scultore urbinate Rocco Natale, dalla docente del Liceo Apolloni Benedetta Del Carmen Brigidi, si è riunita nei giorni scorsi nei locali del liceo fanese per esaminare gli elaborati presentati dagli studenti e individuare i progetti più meritevoli. Una scelta non facile per la commissione, designata dall’Accademia Orafa Fano, che ha rilevato un’altissima qualità concettuale, progettuale e tecnica degli elaborati.

Il concorso aveva come tema “BCC Fano tra identità e territorio” e gli studenti sono stati invitati a rappresentare la banca nel contesto geografico in cui opera. L’istituto è stato interpretato come una realtà profondamente radicata nell’area compresa tra Fano e Senigallia, punto di riferimento non solo economico ma anche sociale e culturale per la comunità locale. Agli studenti è stato chiesto di progettare la faccia principale (recto) della medaglia commemorativa, mentre il retro è stato lasciato libero per le comunicazioni istituzionali della banca. Un esercizio progettuale che richiede capacità di sintesi visiva, forza simbolica e sensibilità artistica: competenze che gli allievi della sezione Lavorazione metalli del Liceo Artistico sviluppano attraverso un percorso formativo altamente specializzato. «L’iter progettuale – hanno detto Anna Gina Antinucci, Loretta Baldarelli, Stefano Petreti e Benedetta Brigidi del Carmen, insegnanti del liceo artistico coinvolti nel progetto – ha dato ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro, al concetto di “commissione”, e gli elaborati prodotti sono diventati strumenti per sviluppare la loro capacità espressiva, concretizzare il loro concetto di commemorazione e dargli una visione attuale».

Dopo un’attenta analisi e un confronto approfondito sui lavori presentati, la giuria ha proclamato all’unanimità i vincitori del concorso. Il primo premio è stato assegnato a Lorenzo Capodagli che ha sintetizzato la storia delle due rocche di Fano (Malatestiana) e Senigallia (Roveresca), città dove BCC Fano è radicata. Secondo posto per Gioele Di Giacomo che ha proposto un gioco prospettico di chiaroscuri legati al tema della cooperazione. Terzo riconoscimento a Michele Santoro che ha richiamato la spiga di grano, a simboleggiare le origini rurali della banca. Ai tre studenti saranno attribuiti premi rispettivamente di 150, 100 e 50 euro, messi a disposizione da Accademia Orafa Fano e BCC Fano. La consegna ufficiale avverrà nel corso di una prossima manifestazione pubblica promossa dall’istituto di credito fanese.

«L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra scuola, istituzioni culturali e realtà del territorio con l’obiettivo di promuovere la formazione artistica e favorire l’incontro tra creatività giovanile e tradizioni manifatturiere locali – ha sottolineato Carlo Bruscia -. Il lavoro sulla medaglia commemorativa ha offerto agli studenti l’occasione di confrontarsi con linguaggi espressivi legati all’arte del gioiello e della micro-scultura, sviluppando competenze che uniscono sensibilità artistica, progettazione e conoscenza dei materiali».

Grande soddisfazione è stata espressa anche da BCC Fano che, storicamente, lavora sia con i giovani che con gli istituti scolastici del territorio. «Il rapporto con le nuove generazioni è un valore centrale – dichiara il direttore generale di BCC Fano Giacomo Falcioni –. Sostenere iniziative come questa significa investire nella formazione, nella creatività e nella trasmissione di saperi artigianali che fanno parte della storia economica e culturale della nostra comunità».

Il concorso si inserisce all’interno delle attività promosse dall’Accademia Orafa Fano, realtà culturale che porta avanti la tradizione orafa sviluppatasi in città negli ultimi decenni del ‘900 e che oggi lavora per formare nuove professionalità nel settore del gioiello d’artista.

Tra gli appuntamenti principali del programma 2026 spicca la Jewelry Summer School, il corso intensivo di formazione superiore dedicato al gioiello d’autore e all’accessorio fashion. L’edizione di quest’anno si svolgerà a Fano dal 13 al 18 luglio negli spazi del Liceo Artistico “Adolfo Apolloni”: sei giorni di attività, tra lezioni e laboratorio, durante i quali partecipanti italiani e stranieri saranno guidati da artisti, orafi e professionisti del settore in un percorso che va dall’ideazione alla realizzazione di un’opera di piccolo formato. Un secondo corso, con formula pomeridiana, è già previsto per l’autunno 2026.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati