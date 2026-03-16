Martedì sera a Mondolfo un incontro dedicato al referendum sulla giustizia, per spiegare le ragioni del sì

MONDOLFO – Domani, martedì 17 marzo, alle ore 20:30 a Mondolfo, si terrà un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, per spiegare le ragioni del SÌ.

Sarà un momento di approfondimento e confronto aperto a tutti. Sono previsti gli interventi dell’avvocato Marco Baietta, vice presidente della Camera penale di Pesaro – Referente Marche del “Comitato Camere penali per il Sì”; della dottoressa Anna Gallucci, sostituto procuratore del Tribunale di Pesaro e del dottor Giuseppe Bellitti, giudice tributario – ex componente del Csm tributario – Docente universitario a riposo di Diritto amministrativo

Il referendum di domenica e lunedì segnerà un passaggio importante per il nostro Paese. Ultimamente abbiamo ascoltato molte ragioni per votare sì. La segretaria di Fratelli d’Italia di Mondolfo, Alessandra Spadoni, in questi ultimi tempi, ha partecipato a numerosi incontri ed ha portato la sua presenza nei mercati della nostra città. Un impegno per spiegare questa nuova battaglia, fondamentale per il futuro del nostro Paese.

Una riforma che ha sempre fatto parte della storia del centrodestra italiano. Silvio Berlusconi la voleva con forza ed il suo successore, Antonio Tajani, l’ha portata avanti con molta determinazione.

L’obiettivo è quello di vincere per una giustizia giusta e uguali diritti. Ecco perché occorre mobilitarsi per portare le persone a votare e, soprattutto, a votare sì.

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